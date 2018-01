Globos de Oro 2018: qué podemos esperar de la alfombra roja

4 ene 2018

La 'awards season' está a punto de vivir una de sus grandes citas la tarde-noche del 7 de enero: la 75ª edición de los Globos de Oro, que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFCA) y que este año tiene en 'La forma del agua', de Guillermo del Toro y la serie 'Big Little Lies' las grandes favoritas.

Sin embargo, aunque nos encanta el cine y estamos deseando saber quiénes se harán finalmente con los galardones de esta 75ª Edición, no nos engañemos: los looks de las famosas en la alfombra roja despiertan tanta (o más) expectación que los propios candidatos y ganadores de los Globos de Oro 2018.

Pero, ¿qué podemos esperar de la alfombra roja de los Globos de Oro 2018?

En 2017, la alfombra roja de los Globos de Orotuvo bastante nivel y fue mucho más sencillo encontrar grandes aciertos de estilo que errores garrafales en forma de vestido de gala. Eso sí, las ausencias VIP fueron notables (de Angelina Jolie y Brad Pitt a Jennifer LAwrence) y su elegancia se echó en falta en la 'red carpet'.

Y es que, aunque sabemos que esto (aquello) es Hollywood y el glamour y la sofisticación se sobreentienden, no siempre es así... En esta edición 'especial 75º Aniversario' se espera que el negro sea el color protagonista de los looks de las invitadas, y no solo porque sea sinónimo de buen gusto y un comodín perfecto para acertar en una cita especial, sino con un tinte reivindicativo: un buen grupo de actrices y actores han decidido apostar por el 'total black' en protesta por la violencia sexual que asola la industria del cine en Hollywood.

Más allá de este gesto social a través de la moda y del color de la protesta, si hacemos caso a las tendencias de la temporada que arranca, esperamos ver muchas plumas y terciopelo, transparencias y bordados joya, pieles (quizá 'faux fur', en un ejercicio de conciencia en favor de los animales) y, seguro, muchos trajes de inspiración masculina (no hay nada que nos resulte más seductor y elegante que una mujer esmoquin) como señal de emponderamiento ante el machismo de la industria.

Entre las invitadas que, estamos seguras, nos dejarán grandes looks, Emma Stone, Sarah Jessica Parker, Jennifer Aniston, Emilia Clarke, Alicia Vikander, Sharon Stone, Jessica Chastain, Kerry Washington, Gal Gadot y Michelle Williams, que ya han sido confirmadas por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood como presentadoras de alguno de los premios de la 75ª Edición de los Globos de Oro.

