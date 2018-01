Adoración por Fred Astaire

8 ene 2018

Zadie Smith (Brent, 1975) vive entre Estados Unidos y Gran Bretaña desde hace años pero sigue escribiendo de Willesden, el barrio londinense que sale en casi todos sus libros. La novelista inglesa da clases de escritura en la Universidad de Nueva York. Sabrá de qué habla.

Podría haber dado clases ya en los tiempos de 'Dientes blancos', su primera y deslumbrante novela, pero hay que concluir que la mejor escrita de sus obras es precisamente la última, 'Tiempos de Swing' (Salamandra). Va de amistad, raza, clase, fama, talento, género, raza, baile y Fred Astaire a lo largo de 25 años. Las dos amigas mulatas que vertebran el relato adoran al genio estadounidense.

Carátula de la novela 'Tiempos de Swing' de Zadie Smith.

Las chicas son hijas de matrimonios mixtos que se conocen desde la infancia y quieren ser bailarinas. La narradora acaba convirtiéndose en asistente personal de una estrella del pop (un trasunto de Madonna), puesto en el que aguanta nueve años. Aimee, la estrella, era "una persona para la cual concertaba abortos, contrataba a paseantes de perros, reventaba granos, enjugaba las muy ocasionales lágrimas de una ruptura, y otras cosas por el estilo".

El retrato de esa compleja amistad está lleno de digresiones, música y danza negra. Cultura popular de fondo para las aspiraciones individuales obstaculizadas por la vida en sociedad y sus normas.

Una película

Cartel de la película: 'Molly's Game'.

Una querría que Aaron Sorkin la escribiera. Hace grandes y buenos a sus personajes. También a Molly Bloom, la protagonista de 'Molly's Game', su primera película como director, actividad que no parece dominar. Pero la escritura de guiones, sí. Y ahí están esos diálogos inacabables. Demonios, ¿quién habla así? Molly Bloom (una maravillosa Jessica Chastain) se hace rica con un juego ilegal, con un imperio clandestino de póker. Y es pillada. Pero se niega a dar nombres al FBI.

Los nombres de actores de Hollywood, deportistas, magnates y hasta de miembros de la mafia rusa. Es una historia real. La película está basada en las memorias de la propia Molly Bloom. Atención al título: 'Molly's Game: From Hollywood's Elite to Wall Street’s Billionaire Boys Club. My High-Stakes Adventure in the World of Underground Poker'. Cómo no van a ser largos los diálogos de Sorkin.

Un libro

'Fuera de carta' es una película donde Javier Cámara hacía de chef, pero también un libro editado por Círculo de Tiza y escrito por Rodrigo Varona y Javier Márquez Sánchez (periodistas y comilones, que me gusta más que gastrónomos). Como parece por el título y por lo que ya he dicho, es un libro de comida. Lectura y comida.

Rodrigo Varona junto a Javier Márquez Sánchez.

Un libro que tiene relatos, historia, recomendaciones, experiencias culinarias, cocineros, bodegueros, humor y un prólogo de Sacha Hormaechea ("lo más importante de un libro es el lector y de la mesa, el comensal"). También tiene listas. Las peores añadas de los mejores vinos, los grandes banquetes de la historia… Una obra divertida y singular.

Una serie

Anna Friel era la adorable protagonista femenina de 'Pushing Daisies'. Ahora es una de las feligresas sufridoras de Sean Bean en 'Broken', la serie de la BBC escrita y producida por Jimmy McGovern que emite Movistar Series. Son seis episodios, aunque aquí todavía no se han visto todos.

Una de las escenas de la serie 'Broken'.

La trama se centra en el padre Kerrigan (Sean Bean), un cura católico en una zona deprimida del norte de Inglaterra. Un faro para los parroquianos. Un hombre atormentado pero entregado a los demás. Cualquiera querría tener a semejante párroco cerca. Es como un 'coach', pero sin tonterías y gratis. Y, sobre todo, eficiente. Anna Friel repite una historia de 'Carmina y Amén', aunque 'Broken' no sea una comedia sino un dramón.

Otra actriz conocida en la serie es Paula Malcomson, la mujer de ‘Ray Donovan’. Aquí se quiere suicidar y por eso va a ver al sacerdote, que también ha querido suicidarse. Sí, suena todo muy alegre, pero es una serie estupenda.

