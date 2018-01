22 ene 2018

La Sevilla del siglo XVI es bastante asquerosa, pero Alberto Rodríguez (‘La isla mínima’) y Rafael Cobos la hacen seductora. Ambos son los creadores de la serie ‘La Peste’ (Movistar +).

Una historia de empalamientos, inquisidores, comerciantes, mujeres oprimidas, médicos, prostitutas, Dios, ratas y peste en esa oscura Sevilla (menudo trabajo de fotografía) que era salida para América. 10 millones de euros para una producción detallista que se ve de un tirón y sabe a poco.

Son seis capítulos con trama detectivesca, vida cotidiana de los más humildes, especuladores, casta, mancebías, villanos, emprendedores, un pavoroso auto de fe y una recreación histórica apabullante que acerca al espectador, tanto a la atmósfera de esas calles miserables, como a los casoplones de los ricos. Se sienten la mugre y casi el olor. Por suerte, esto no es todavía técnicamente posible.

La reivindicación de Katherine Graham

Fotografía de 'Los archivos del Pentágono'. pinit

Si la prensa actual no genera demasiadas devociones, la prensa de otra época, sí. Hollywood sabe que ahí hay molla para emocionar y enganchar al espectador. Y, sobre todo, lo sabe Steven Spielberg, director de ‘Los archivos del Pentágono’, didáctico título español para el conciso ‘Post’. Otra vez el Watergate.

Ahora, dando protagonismo a la editora Katherine Graham, que se había quedado fuera de ‘Todos los hombres del presidente’, pese a ser esa mujer que de ama de casa rica había pasado a editora rica que acababa con Nixon. Pero acababa por dejar hacer a Ben Bradlee (Tom Hanks). Una cinta estupenda. Para profundizar en la figura de Bradlee, también está el documental ‘Ben Bradlee: el hombre del Washington Post’ (HBO).

Asesina de sus hijos

La portada del libro. pinit

Alice Crimmins es una de las asesinas (o no) más atractivas para la cultura popular. La última en acercarse al personaje ha sido Emma Flint (dcha.), con ‘Muertes pequeñas’ (Malpaso). Antes lo hizo, entre otros, Mary Higgins Clark con ‘Where are the children?’. Alice Crimmins fue una mujer neoyorquina acusada en 1965 del asesinato de sus dos hijos, de 2 y 4 años. Se la encontró culpable y fue enviada a prisión. Después, consiguió la libertad y, nuevamente, fue encarcelada.

Al final, consiguió salir en libertad vigilada en 1977. El personaje de la novela de Flint se llama Ruth Malone. Ella no es como las demás madres. Ropa provocativa, vida disoluta, alcohol… Suficiente para el cotilleo y la sospecha. Una perturbadora historia donde hay amor, muerte, soledades, moralidad y obsesiones. Debut deslumbrante el de la británica Flint, atraída desde niña por los crímenes, asunto sobre el que tiene un conocimiento enciclopédico. Ha prometido que su próxima novela también será ficción inspirada en un crimen real.

Los que pagaron la fiesta

La portada de la novela. pinit

No sé si es una expresión adecuada, pero parece que la Segunda Guerra Mundial está de moda. En el cine, en exposiciones y en la literatura. En 2017, el Goncourt y el Renaudot, los prestigiosos premios franceses, fueron a parar a una obra sobre el principio del Tercer Reich y a otra sobre Mengele. La primera, ‘El orden del día’, de Éric Vuillard, la publica en España Tusquets. Trepidante y novedoso, el relato arranca en 1933, cuando Hitler convoca a los más importantes empresarios alemanes para que lo financien.

Aunque no esté en el orden del día. Opel, Krupp, IG Farben, Bayer, Telefunken, Agfa y Varta se prestan para acabar con el comunismo y para beneficiarse de esa época de prosperidad y estabilidad económica que les prometía Hitler. El libro también trata de la anexión de Austria. Mezcla la historia de los libros con la ficción. Los nombres conocidos con las vidas privadas y banales de desconocidos.

