Twitter se burla de la valoración de Mónica Naranjo a Aitana

9 ene 2018

Aitana sufrió anoche un ataque de ansiedad tras la gala de 'Operación Triunfo'. La organización no le puso nombre, pero ese "dolor de pecho" al que hacía alusión Noemí Galera para excusar su ausencia en 'El Chat', tenía todos los ingredientes de ser eso, ansiedad.

Algunos apuntaron a la dureza de la valoración de Mónica Naranjo a Aitana, que acabó llorando y con la presentadora espetándole: "Yo me fui a México con una mano delante y otra detrás y no lloré, Aitana, no lloré". Sus palabras llevaron a la concursante a plantearse abandonar la Academia, pero sus compañeros la frenaron.

Sin embargo, quienes salieron ganando con esta frase fueron los usuarios de Twitter, que sacaron a relucir todo su ingenio, jugando con la frase de una Mónica Naranjo que hoy ya ha dicho que le importa muy poco que la tachen de dura. Que cuando Galera era jurado, también la apuntaban con el dedo como un ogro.

Mónica Naranjo: ‘’Yo aguanté a los Chunguitos en Tu Cara Me Suena y no lloré, Aitana, no lloré’’ #OTGala10#OTChat — Valentina (@ValentinaSipor) 9 de enero de 2018

“Yo con 18 años entré sola en un Ikea y no lloré cuando me perdí, Aitana, no lloré”. Monica Naranjo #OTChat#OTGala10 — Sergio Esteban (@Metalmadrid) 9 de enero de 2018

Mónica Naranjo: ‘’Yo tuve que aguantar a Juan Antonio y a su mujer, y no lloré, Aitana, no lloré’’ #OTGala10#OTChat — Cas (@Caspito93) 9 de enero de 2018

Monica Naranjo: "Yo con 12 años me quedé atrapada durante horas en la AP-7 y no lloré, Aitana, no lloré". #OTGala10 — Juanma del Álamo (@jmdelalamo) 9 de enero de 2018

Mónica Naranjo: "Yo tuve que aguantar a Marta Sánchez una temporada entera y no lloré, Aitana, no lloré" #OTGala10#OTChat — axóuxere (@alfonso_bp) 9 de enero de 2018

