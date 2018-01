'OT 2017' cambia su mecánica en la etapa final del concurso

13 ene 2018

'OT 2017' encara la recta final del concurso. Este lunes, los concursantes del 'talent show' se enfrentarán a un gala en la que se decidirá el nombre de los cuatro primeros finalistas de la presente edición. Los triunfitos se juegan mucho, por ello TVE y Gestmusic han comunicado un cambio en la dinámica de las nominaciones.

A partir de este lunes, cuando OT 2017 alcanza la gala 11, los concursantes no dispondrán de las populares pizarras. El programa ya no les permite salvar a un compañero de las temidas nominaciones. Además, el jurado no propondrá a cuatro candidatos para abandonar la Academia.

En esta etapa final del concurso, los miembros del jurado valorarán uno a uno a los concursantes ofreciéndoles una nota. Con el resultado obtenido de la suma de las valoraciones de los cuatro miembros del jurado se elaborará un ránking y los que obtengan las tres primeras posiciones pasarán directamente a la final del concurso.

Desde la Academia, el claustro de profesores liderado por Noemí Galera seleccionará a uno de los concursantes restantes para que obtenga la cuarta plaza en la final.

Los dos alumnos restantes deberán competir por el último billete para la final, una decisión que estará en manos del público.

Falta muy poco para conocer el nombre del concursante que se hará con el triunfo en 'OT 2017'. Antes, el próximo 29 de enero, el público elegirá entre los cinco finalistas el concursantes y la canción que quieren que represente a España en el próximo festival de Eurovisión que se celebrará en Lisboa en el mes de mayo.

