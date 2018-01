'OT 2017': La crisis de identidad de Amaia

11 ene 2018

La presión en 'Operación Triunfo' es cada vez mayor y los nervios de los concursantes en esta recta final del programa son cada vez mayores. Este ha sido el caso de la favorita, Amaia, que ha mostrado su lado más vulnerable y se ha sincerado con los Javis.

Durante el directo 24h de la academia de 'OT' se ve a Amaia totalmente emocionada. Al verla así los Javis se acercan a ella para ver que le pasa y ella les explica que no sabe quien es.

Una crisis de identidad muy habitual en una chica de 19 años, que ha podido verse acrecentada por la presión a la que los concursantes se están viendo sometidos en las últimas semanas.

En el vídeo se ve a una Amaia completamente derrumbada y emocionada, a la que se le rompe la voz al intentar explicar lo que le ocurre. "Me agobio con todo, no sé muy bien qué hacer, cómo comportarme, quiero dejarme llevar pero siento que no me conozco", intentaba explicar la concursante.

Frente a la pregunta de Ambrossi de si le ocurre algo más por lo que esté tan sensible, ella le confiesa: "es un poco todo".

Los Javis se han mostrado muy cercanos con ella intentando animarla y le han intentado transmitir que es normal que se sienta así, que se trata de un proceso de descubrimiento personal por el que que todo el mundo pasa y que lleva su tiempo.

Tras ver esta escena, sus fans se han volcado para apoyarla en las redes sociales y en Youtube.

Amaia es la tercera concursante a la que la presión del programa le ha superado en esta última semana. Y es que en esta última gala 10 -pincha si quieres ver el resumen de la gala-, Alfred y Aitana también han pasado por un cuadro de ansiedad.

