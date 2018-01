'OT 2017' da a conocer a sus cuatro primeros finalistas en la gala 11

14 ene 2018

¡Comienza la etapa final de 'OT 2017! Este lunes, TVE emitirá la gala 11 del concurso con nuevas actuaciones. En una noche cargada de emoción, que se saldará con el nombramiento de los cuatro primeros finalistas del concurso, Roi y Ana Guerra se juegan la continuidad en el concurso como nominados de la noche. Uno de ellos abandonará la Academia al finalizar la gala.

Todos los concursantes actuarán en solitario, pero también habrá un trio -Amaia, Aitana y Agoney- y un dúo -Alfred y Miriam-. Además, Abraham Mateo se subirá el escenario para interpretar su último single 'Loco enamorado'.

El jurado recibirá en su mesa a la experta en musicales Julia Gómez Cora, que repite como miembro invitado ocupando la cuarta silla en una gala en la que, una vez más, no habrá concursante favorito.

'OT 2017' estrena en esta gala 11 una nueva mecánica en la que los concursantes no podrán salvar a uno de sus compañeros propuestos para abandonar la Academia. El jurado emitirá sus evaluaciones sobre los concursantes y los tres mejor valorados serán los primeros en cruzar la pasarela como favoritos. El cuarto lo seleccionará el claustro de profesores y solo quedará disponible una plaza para la final de 'Operación Triunfo' que quedará en manos del público.

Las canciones que sonarán en la gala 11

Para defender que merecen continuar en la Academia Roi ha escogido la canción de Bryan Adams 'Heaven', mientras que Ana Guerra se ha decantado por 'Por debajo de la mesa', de Luis Miguel.

En cuanto al resto de concursantes, Amaia interpretará 'Love on the brain' de Rihanna; Agoney, 'Eloise' de Tino Casal; Aitana, 'Procuro olvidarte' de Alejandro Fernández; Alfred, 'Sign of the times' de Harry Styles; y Miriam, 'What about us' de Pink. Además, Agoney, Aitana y Amaia cantarán juntos la versión de Love of Lesbian y Zahara de la canción de Nacha Pop 'Lucha de gigantes'; mientras que Alfred y Miriam cantarán a dúo 'Cuando duermes', de Cómplices. La canción grupal con la que empezará el programa será la versión de Ivete Sangalo del tema de Jorge Ben Jor 'País tropical'.

