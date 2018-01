Escupiendo a Hitler

15 ene 2018

Gary Oldman ha sido Sid Vicious, Drácula, Beethoven, Lee Harvey Oswald y un actor que escupía a Joey en 'Friends'. Ahora es Winston Churchill en 'El instante más oscuro'. Y, desde luego, lo mejor de la película -no solo porque haya ganado el Globo de Oro-. Para interpretar al político solo puso la condición de que lo caracterizara el escultor hiperrealista Kazuhiro Tsuji ('El planeta de los simios').

La película dirigida por Joe Wright ('Expiación', 'Orgullo y prejuicio') y con guion de Anthony McCarten transcurre en 1940. Durante las cuatro importantes semanas en las que Churchill acaba de ser nombrado primer ministro, Francia está a punto de caer y las tropas británicas se encuentran acorraladas en Dunkerke.

Churchill tiene que elegir entre negociar un acuerdo de paz con Hitler para salvar a Gran Bretaña o resistir y luchar. Ya sabemos qué pasó y probablemente 'El instante más oscuro' no aporte nada para conocer al personaje, pero qué gran película, qué gran personaje y qué gran actor.

Una historia de gánsteres

De 'Fariña', un libro de no ficción de Nacho Carretero, Antena 3 ha hecho una serie de ficción. Con 'McMafia', de Misha Glenny, la BBC ha hecho lo mismo. 'McMafia' analizaba las conexiones mundiales del crimen organizado y su relación con decisiones políticas. La serie de ocho capítulos, que en España se puede ver en Amazon Prime, está protagonizada por Alex Godman, inglés hijo de un mafioso ruso refugiado en Londres que ha pasado su vida tratando de escapar de esa sombra, aunque se lleve perfectamente con su familia.

Este nuevo Michael Corleone -porque esta es una entretenida historia de gánsteres- es banquero de inversión pero un asesinato le lleva a mezclarse con el submundo -o supramundo- del crimen organizado internacional. Finanzas, asesinatos, el Londres más chic, trata de blancas… Como Alex Godman, James Norton, el malo de 'Happy Valley', el cura detective de 'Granchester' o el Andrei Bolkonsky de 'Guerra y paz'. Y uno de los actores que apunta a James Bond en el futuro.

Bette y Joan, la gran rivalidad

Ryan Murphy trajo a la actualidad con su 'Feud' la rivalidad entre Bette Davis y Joan Crawford. No nos estaba descubriendo nada. Como tampoco lo hace Guillermo Balmori con 'Bette & Joan: ambición ciega' (Notorius). Pero el libro del historiador del cine vuelve a ser una de esas obras que cualquier cinéfilo devora y disfruta. Nos recuerda que la disputa, en principio amorosa, empezó por Franchot Tone, que acabó casándose con Joan Crawford.

Pero no va solo de la rivalidad, contiene dos completísimas biografías de ambas, con fotos de esas que embelesan. Escribe Balmori que Bette era una señora y Joan no. "Crawford vestía impecable y hablaba pausada y con delicadeza, pero no era una dama, y lo sabía, de ahí su empeño desesperado en parecerlo. Bette iba más desaliñada y vociferaba cuando podía, pero tenía clase".

Volver a Elsa Morante

Lumen reedita 'La historia', de Elsa Morante -sale el 25 de enero-, una de las grandes novelas de la segunda mitad del siglo XX. La que fue mujer de Alberto Moravia vendió 800.000 ejemplares de 'La historia', publicada en 1974. Morante compartió con Moravia, Ginzburg, Pavese, Pasolini o Sciascia el fascismo, la guerra y la conciencia social de los intelectuales.

Es 'La historia' una novela caudalosa y a la vez un documento histórico sobre Italia. En enero de 1941, un soldado alemán sigue por las calles de Roma a Ida, viuda a la que viola en su casa. Nace un niño. La historia de Ida y su familia llenará las páginas de esta novela. También la llena la historia del siglo XX. ¿Por qué leer a Elena Ferrante pudiendo leer a Elsa Morante? Ferrante, sea quien sea, ha dicho más de una vez que Morante es uno de sus modelos literarios.

