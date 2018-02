Tim Robbins está de vuelta

12 feb 2018

El 12 de febrero llega a HBO España 'Here and now', la nueva serie de Alan Ball ('A dos metros bajo tierra', 'True Blood'). Una familia perfecta, progresista y multirracial compuesta de marido (profesor de filosofía), mujer (abogada), tres hijos adoptados de Somalia, Vietnam y Colombia más uno biológico.

Uno de los hijos empieza a ver cosas que los demás no ven. ¿Es una enfermedad mental u otra cosa? En el reparto de esta ficción familiar que está más cerca de 'Parenthood' que de 'This is Us', destacan Tim Robbins y Holly Hunter.

La fiesta de los señoritos

Escena de la película 'The Party'. pinit

En 'The Party', Janet es nombrada ministra del Gobierno británico. Varios amigos se reúnen en una fiesta para celebrarlo. Empieza como celebración, acaba como otra cosa. Esta película de Sally Potter ('Orlando') es alta comedia. No a la manera del teatro de Arturo Fernández, es comedia de la alta sociedad británica. Una comedia de salón en tiempo real -dura hora y diez minutos, cuando ahora ir al cine es echar la tarde o la noche-.

La película es blanco y negro, tiene mucha mala leche, un adorable tono irreverente, giros narrativos y unos actores extraordinarios. Kristin Scott Thomas, Patricia Clarkson, Cherry Jones, Timothy Spall, Emily Mortimer, Bruno Ganz o Cillian Murphy ('Peaky Blinders'). Una crítica de costumbres llena de detalles. Potter pone todo en la picota: el feminismo, la maternidad, lo progre. A algunos les parecerá cargante, pedante o presuntuosa, pero Sally Potter hace con 'The Party' su película más divertida. Y no solo porque acabe en chiste.

Una Sarah Vaughan que no canta

Portada del libro 'Anatomía de un escándalo'. pinit

Sarah Vaughan es el nombre de una de las más grandes cantantes de 'jazz', pero también el de una escritora británica que con su primera novela se ha adelantado al #MeToo. De hecho, se sintió extraña cuando salió a la luz lo de Weinstein y también los casos de acoso sexual en la Cámara de los Comunes porque algunos de los detalles dados en los periódicos estaban en su libro. La autora de 'Anatomía de un escándalo' (Roca) ha sido reportera y corresponsal política de 'The Guardian'.

El protagonista de su entretenido 'thriller' es James Whitehouse, brazo derecho del primer ministro británico, marido de Sophie y cliente de la abogada Kate cuando se ve inmerso en terribles acusaciones. Es uno de esos tipos que parecen tener permiso para todo. Sophie cree que es inocente. Kate, que es culpable. ¿Qué pasa entre un hombre y una mujer cuando están solos? Una novela con el don de la oportunidad. Bien escrita, te mete en los pasillos del poder y de los tribunales.

Amor a los libros

Portada del libro 'Invierno en Viena'. pinit

Petra Hartlieb (1967) decidió un día reabrir una vieja librería en Viena que luego se convirtió en lugar de peregrinaje. Fue porque también escribió 'Mi maravillosa librería' (Periférica), emocionante y divertido libro donde cuenta cómo consiguió que ese pequeño establecimiento se convirtiera en centro de una comunidad del siglo XXI. Ahora publica 'Invierno en Viena' (Siruela).

Con este viaja a la Viena de hace un siglo, a la casa del dramaturgo Arthur Schnitzler. Marie, una joven niñera, trabaja en casa de Schnitzler, que la manda a una librería donde conoce a Oskar. Le regala un libro de Rilke. Una novela corta -ya tiene listo una segunda parte- que vuelve a transmitir amor por los libros. Como Zweig ya ha descrito la Viena de esa época, Hartlieb se siente liberada de ello y se centra en lo que pasa dentro de una familia. Y en las diferencias entre Marie, que es católica, y Schitzer, judío cultivado.

