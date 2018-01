Dani Martín: "Amaia me tiene absolutamente enamorado y cautivado"

15 ene 2018

Dani Martín confesaba a Tony Aguilar, durante una entrevista para los '40 Principales', que: "Amaia me tiene absolutamente enamorado y cautivado. No porque haya cantado una canción mía en un momento privado, sino porque creo tiene mucho talento", confesaba en el programa.

Durante su entrevista el cantante también confesó que Amaia va mucho más allá de lo que es el programa: "Esa chica va más allá de lo que significa el programa. Esa chica tiene música. Tiene algo sin querer tenerlo", aseguraba durante su entrevista.

"Desde aquí digo que me encantaría invitarla a cantar. Me da igual que haya salido en OT o en Saber y Ganar. Tiene talento, tiene algo increíble y me flipa" (...) "Me recuerda a Pablo Alborán. Cuando le vi por primera vez, solo con su guitarra… dije ‘este tipo tiene algo que no tiene nadie más", continuaba el exlíder del 'Canto del Loco'.

Pero este no ha sido el único artista de renombre que ha caído rendido ante el talento de la concursante de 'OT 2017'. Y es que hace apenas unas semanas, Zahara también confesaba su admiración por Amaia, asegurando que si ella era la escogida para representar a España en Eurovisión, se ofrecería como letrista de su tema.

