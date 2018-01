'OT 2017', gala 11: Roi, el expulsado

16 ene 2018

No es habitual que un presentador se despida de un concursante con un mensaje personal de agradecimiento: por su colaboración, su generosidad, su sentido del humor, por el momento 'sapoconcho' y por ese baile 'sin venir a cuento' de la semana pasada. No es habitual pero era necesario. Y justo. Roberto Leal hizo bien. Porque quienes disfrutamos de la tele debemos agradecer a quienes se esfuerzan por generar contenido, por jugar a favor de obra, y nadie como Roi en ese papel de creador de 'running gags': como los sustos, que le podrían convertir en todo un fichaje para Ellen DeGeneres; las imitaciones, los personajes, los juegos de mesa…

Todo lo que pasaba por sus manos se convertía en 'show', sin prejuicio alguno, como sus disparatadas historias de 'sisters' con Amaia y Aitana que han dejado momentos delirantes. Su interminable colección de anécdotas en su etapa como miembro de una orquesta también merece un lugar de honor en este recordatorio.

Si hay un concursante cuya ausencia se va a notar en el día a día de la Academia y en el Canal OT24Horas es este compostelano, guitarrista de orquesta y carismático miembro de una pandilla de amiguetes para la que media España se presentaría al casting para formar parte. Porque ‘amiguete’ no puede serlo cualquiera. Roi es el colega que todos desearíamos tener: no solo porque sea un ‘cachondo’ y sepa cómo hacernos reír, sino porque tienes la total seguridad de que no te va a fallar y estará ahí cuando lo necesites.

Como concursante de 'reality', Roi ha sido un 10. Impecable. Pero como concursante de 'talent show', ha sido un 9. Es cierto que su voz está lejos de las tesituras de Amaia o Agoney, pero –como la de Alfred o Aitana– tiene una personalidad propia. Y su capacidad de trabajo es incuestionable: se ha esmerado en mejorar la dicción, ha ensayado horas y horas cada coreografía, ha tocado en directo y ha sido capaz de versionar de manera original un tema como 'Shape of you'.

Me llevo una nueva familia"

"Hay que relativizar. Me llevo una nueva familia, el aprendizaje y saber que los sueños se cumplen", decía un emocionado Roi en su despedida. Fue, por cierto, la más aplaudida de todas las que hemos presenciado hasta el momento. Y como experto en convertir los dramas en comedias, salió del plató para visitar el 'Chat' donde, entre otras perlas, recordó la canción del frenillo que compuso cuando le operaron de fimosis. Genio y figura. Un crack.

Nota: después de saber que Cher se preguntara en Twitter qué demonios era eso de La Bikina -cuando llegó a ser número uno en Spotify-, descubrimos que Ana War era una estrella internacional. Ayer vimos que no era la única: Josh Hutcherson, uno de los protagonistas de 'Los juegos del hambre', colgó en sus Stories de Instagram una captura de su voto para salvar a Roi desde la app del concurso. El actor se confesaba adicto al gallego y, suponemos, a 'Operación Triunfo', cuyos vídeos en Youtube superan los 65 millones de visualizaciones este mes. El mundo está lleno de sorpresas.

