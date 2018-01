El ensayo más romántico de Amaia y Alfred en 'OT 2017'

19 ene 2018

Este lunes volveremos a vivir un momento mágico en 'OT 2017'. Amaia y Alfred unirán sus voces por primera vez desde aquel 'City of stars' que enamoró a la uadiencia en la gala 3, para interpretar el tema de Michael Jackson 'I can't stop loving you'.

Sin la presión de las nominaciones, puesto que ambos se han convertido en miembos del primer grupo de fianlistas de OT 2017, Alfred y Amaia se subirán al escenario para volver a seducirnos con su complicidad y su química en la que promete ser una de las actuaciones más recordadas de la presente edición de 'Operación Triunfo'.

Avance de ello ha sido uno de los ensayos que la pareja ha protagonizado dentro de la Academia. Ambos se encuentran cantando cuando de repente se apagan las luces y, tras entonar las últimas notas, cierran su interpretación con un romántico beso.

Rápidamente, el vídeo de hizo viral y son muchos los que esperan que ese beso forme parte de su actuación sobre el escenario de 'OT 2017'. ¡Ojalá!

