Roi ('OT 2017'): "Me veo haciendo televisión"

22 ene 2018

La etapa 'sapoconcho' ha quedado finiquitada. Aunque Roi le está muy agradecido. Como a Stuart o Garcilaso, los personajes que se sacó de la manga con la ayuda de los Javis. "La verdad es que echando la vista atrás, me doy cuenta de que he vivido en la Academia como por fases, y sin ser muy consciente de ello. Hubo un momento que me dio por los juegos de mesa, luego por las anécdotas de la orquesta…", comenta un Roi agotado tras una intensa noche de despedida y un largo despertar de entrevistas.

En esa escalada de humor y entretenimiento, el gallego no tuvo reparo alguno en montar 'skecthes' con las 'sisters' Amaia y Aitana, jugando a ser las nuevas Destiny’s Child de la Academia: "Ese ha sido el éxito del programa, que hemos sido nosotros mismos, naturales como si no estuvieran las cámaras. Por eso han pasado cosas como que Amaia pidiera ir al baño antes de la actuación…".

Roi, que llegó con su guitarra y casi se queda a las puertas del concurso, se ha ido quedando a las puertas de la final: "Pero ha sido una experiencia tan maravillosa. Nadie puede imaginar la intensidad con la que vives junto a tus compañeros. Y luego están las clases… Lo que llegas a crecer con las lecciones, sobre todo de técnica vocal, eso no tiene precio".

Me encanta que los espectadores aprendan con nosotros"

De hecho, Roi se declara fan de todos los profesores, pero está especialmente agradecido a Mamen: "Cuando acabe el concurso voy a ella con ella a muerte para seguir preparándome". Se siente orgulloso de saber que con esas lecciones de canto han creado un ejército de seguidores en el 24Horas: "Es verdad que a veces parecía chino con esos términos técnicos, pero al final nos hemos hecho entender por todos. Me encanta que los espectadores aprendan con nosotros".

Una cosa está clara: más allá de su futuro como cantante, el compostelano da juego en televisión: "Pues me encantaría trabajar en la 'tele', estar en un programa con mi propia sección y divertirme como lo hacía en la Academia". Su vena de imitador, que le ha llevado a formar pareja artística con Alfred, con humor a granel, le abrirá las puertas a cualquier 'late night'.

Que Roi sea un trabajador nato se lo debe al 'callo' que procura la experiencia: "Estar es una orquesta es duro. Tienes que prepararte un repertorio enorme, tienes que acostumbrarte a tocar todos los palos. Y no es lo mismo ser autodidacta, como yo, lo que me exigía mucho, que descubrir las claves para sacarle partido a tu voz, a la interpretación".

Roi vivió una noche de amargas despedidas, pero lleva unos días pegado a las redes, colgando videos, haciendo lives desde su Instagram. Está encantado con el cariño de la gente: "Gracias a vosotros puedo superar la ausencia de mis compañeros", llegó a comentar en su cuenta.

