'OT 2017'. Agoney: "Iré a Eurovisión aunque sea de público"

29 ene 2018

La verdad es que se hace raro hablar con Agoney como expulsado de la Academia ya que todas las quinielas le colocaban en la final. De hecho, como pudimos ver a lo largo de toda la edición, sus compañeros apostaban por él como ganador: "Me siento halagado de que mis compañeros me valoren tanto. Es verdad que partir como favorito conlleva mucha responsabilidad, y yo siempre he sentido esa presión, para bien, de tener que 'explotar' en el escenario. Me pasó, sobre todo, con 'Rise Like a Phoenix', aunque al final lo que explotaron fueron mis cuerdas vocales".

El canario lamenta la mala suerte que ha tenido en ese aspecto: "Es una pena porque al final no he podido dar todo lo que podía. Siento que quedaron actuaciones no tan brillantes como esperaba, aunque al final pude resarcirme, cuando ya estaba mejor".

Como ha sido tradición en el programa, Agoney se va tras dejar su mejor actuación, de nuevo marcada por cierta provocación. Primero fue el beso con Raoul, ahora con el casi beso del bailarín en un número que Vicky coreografió para lucimiento carnal del cuerpo de baile: "Yo lo he visto siempre como parte del espectáculo, no como algo personal. Con la seguridad de que detrás había una razón que lo justificaba. Todo forma parte del 'show'".

Pero si hablamos de musicales, no hay mayor 'show' que Eurovisión, el Festival de la canción que llega a más de 250 millones de espectadores. Agoney siempre se ha mostrado como el mayor eurofan del concurso y ha contado con el descarado apoyo de Mónica Naranjo: "Me encanta que lo diga y me encanta la idea de poder ir. De hecho, iré aunque sea de público".

La mía fue una expulsión dulce"

A pesar de la expulsión no ha perdido la oportunidad de representar a España en Lisboa: "Me fascina 'Magia', la canción que canto con Miriam. Espero que sea mi primer 'single'". El hecho de seguir en la gala de este lunes ha llevado al expulsado a volver a la Academia: "Se me hace raro, pero lo agradezco porque ha sido una expulsión dulce". Además, lo hace de la mano de Miriam, a la que defiende con uñas y dientes: "No entiendo que digan que es fría. Tiene una personalidad fuerte, pero es muy cariñosa".

Sabe que tiene el apoyo del público, y que a ellos se va dedicar en cuerpo y alma: "Mi estilo es 'dance'. Sé que eso me va a exigir bailar, así que iré a clases".

