Brad Pitt llamÃ³ a Jennifer Aniston para pedirle perdÃ³n

26 ene 2018

Compartir en google plus

Brad Pitt y Jennifer Aniston compartieron muchos años de amor. Eran el matrimonio más envidiado de Hollywood, lo suyo parecía eterno. Sin embargo, todo cambió cuando Pitt mantuvo una relación extramatrimonial con Angelina Jolie y acabó rompiendo su matrimonio para iniciar una relación sentimental con la que había sido su amante.

La relación de Brad y Jennifer acabó de forma abrupta y terminaron sin hablarse. Sin embargo, las cosas ahora han cambiado. Cuando el actor rompió su matrimonio con Jolie, decidió hacer examen de conciencia y consideró oportuno mantener una conversación con su ex.

Una fuente cercana al actor habló con la revista 'In Style' para explicar cómo Brad Pitt contactó con Jennifer Aniston para disculparse. "La llamó para disculparse y hablaron sobre todo el dolor que le causó. También se disculpó por no haber sido el marido que ella se merecí", revela. Además, explicó que "él normalmente no se abre de esa forma, pero gracias a la terapia que está haciendo por su adicción al alcohol ha aprendido a expresar sus sentimientos".

Meses después de este acercamiento, tuvo lugar un encuentro entre la expareja en la que Pitt presentó a Aniston a sus cuatro hijos. "Los niños sabían quién era Jen y estaban familiarizados con ella en las fotos de televisión y revistas. La trataron como a una amiga normal de su padre", asegura la fuente a la pulicación. "Jen estaba impresionada por lo amables y educados que parecían", añadía.

¿Sabías que Brad Pitt es Sagitario? Consulta su horóscopo

Seguro que también te interesa...

Angelina Jolie Vs Jennifer Aniston, ¿quién besa mejor?

Globos de Oro 2018: la reacción de Angelina Jolie al reencontrarse con Jennifer Aniston

Así intentó Angelina Jolie salvar su matrimonio con Brad Pitt