Así fue el esperado beso de Agoney y Raoul en la gala 7 de 'OT 2017'

12 dic 2017

Dentro de 20 años, cuando Ana Pastor pregunte "¿Dónde estabas… El lunes 11 de diciembre de 2017?", pobre del que no diga "pegado a la pantalla esperando el beso de Ragoney (Raul + Agoney) en 'Operación Triunfo'". Hubo beso. No hubo lengua. Pero hubo beso.

Desde que se besaran el sábado en el pase de micros para rematar la interpretación de 'Manos vacías', de Miguel Bosé y Rafa Sánchez, todo eran conjeturas por parte de los espectadores y seguidores: "¿Se atreverán a besarse en directo?", era la pregunta del día en las redes. Durante la sobremesa de ayer, Raoul recordó que dio positivo en las pruebas de mononucleosis y a Agoney se la cambió la cara. Mientras el catalán explicaba que ya no era contagioso, el canario bromeaba tirándose sobre la mesa del comedor en plan 'drama queen'. El beso entre ambos era, cómo no, el tema de conversación:

- Nerea: ¿Lo habíais practicado antes?

- Agoney: ¡¿Qué dices?!

- Aitana: ¿Lo vais hacer hoy?

- Raoul: No. Eso queda para el recuerdo del pase de micros intenso…

- Alfred: Claro que sí.

- Raoul: Si yo te digo que no…

La posibilidad de que no hubiera beso se convirtió en la gran preocupación de la nación tuitera, que esperaba ansiosa revivir en 'prime time' lo que sucediera el sábado en el segundo pase de micros: Agoney llevó su mano al cuello de Raoul, acercándole a su boca, fundiéndose en un beso que resonó en las redes como esas exclamaciones en masa que escuchamos entre la multitud fascinada ante la explosión de un castillo de fuegos artificiales. Un "¡OOOHHHH!" que se hizo TT bajo la etiqueta #Ragoney, el 'shippeo' gay de esta edición de 'OT 2017'.

Tensión en los ensayos

Ya con los primeros ensayos con los Javis se vio por dónde iban los tiros y la tensión que dicho juego producía inicialmente en Raoul. Les costó entrar al trapo, incluso tras los gritos de Ambrossi –"¿Cómo que estos maricones no se quieren dar un beso?"–, pero finalmente lo hicieron. Ese juego de interpretación causó bastante revuelo: había quien pensaba que la estaban llevando al límite, lo cual es probable, como probable es que, de no tratarse de dos chicos, nadie hubiera dicho nada. De hecho, cuando Mireya comentó que no le parecía bien le llovieron desde las redes acusaciones de homofobia. Pero injustas: primero, porque como bien se ve en una charla de la malagueña con sus profes, es la primera en preguntar cómo se conocieron, cómo viven su amor, emocionada con lo que los Javis le van contando mientras los abraza; segundo, porque en realidad solo estaba exponiendo el nerviosismo que su amigo le había confesado. Nada más.

Curiosamente, estoy convencido de que el beso del sábado se lo debemos a la madre de Raoul. Por la mañana tuvieron su primer baño de multitudes y los concursantes se vieron al con sus familiares. El del Prat lo contó a su regreso a la Academia: le había preguntado a su madre qué le parecía lo de su canción con Agoney y ésta le había contestado con un rotundo "¡con dos cojones!". Y con un par se besaron anoche en directo, ante millones de espectadores que, pegados a sus móviles, soltaron un sonoro "¡¡oohhhh!!" convertido en Trending Topic mientras Mónica Naranjo se despachó con una valoración que parecía, más bien, un deseo de media España: "Esto ha sido más que una interpretación vocal. Aquí hay química".

