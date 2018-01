30 ene 2018

Compartir en google plus

Desde que se sentó en el plató de 'Sábado Deluxe' y aseguró que la de su madre es una vida "triste", Chabelita Pantoja no ha dejado de estar en el punto de mira de la actualidad. Primero se dijo que la propia Isabel Pantoja iba a denunciarla y, después, que la había expulsado de la empresa de moda que acaban de fundar vía WhatsApp.

Lo último fue que, el pasado sábado, su exmarido, Alejandro Albalá, sentenció en Telecinco que su actual novio, Alberto Isla, tenía una vida paralela, que tenía otra novia que no era ella. Y que Chabelita solo seríe el 'medio' para sacar dinero para su vida con 'la otra'.

Chabelita se ha pronunciado. Lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram, con unas fotos de lo más bucólicas en Valdesquí. Posando de manera 'natural' y lanzando un mensaje contundente que vendría a decir, poco más o menos, que le da igual lo que se diga.

"No pierdo ni un segundo con las críticas, no pierdo un segundo con los halagos. No pierdo un segundo #VIVE", se puede leer junto a la galería de imágenes que ha regalado a sus seguidores en la red social.

"Os diré, que viene una de las mejores etapas de mi vida. Os diría muchas cosas, pero una de ellas la podréis saber en menos de 72h... Bueno, mejor dicho, podréis VERLO", añadía, haciendo alusión, a todas luces, a ese 'reality' que tendrá en Mtmad.

¿Sabías que Chabelita Pantoja es Escorpio? Consulta su horóscopo

Seguro que también te interesa...

La camiseta de Chabelita, ¿un plagio de otra marca?

Chabelita encuentra trabajo tras ser expulsada de la empresa de su madre

Isabel Pantoja echa a Chabelita de su empresa de moda por WhatsApp