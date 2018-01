Julián Muñoz vuelve a internar en el centro de reinsercion social

30 ene 2018

Julián Muñoz vuelve a estar pivado de libertad desde las 12.00 de ayer. El exalcalde de Marbella recibió una llamada requiriéndole que se personara en el centro de inserción social, donde se le retiró la pulsera telemática que le permitía dormir en casa desde hace casi un año.

Según su abogado -que tiene previsto comparecer en rueda de prensa a las 11.30 de hoy-, no se le comunicaron los motivos de la decisión judicial, pero todo apunta a que el baile por sevillanas difundido en los medios la semana pasada, le va a salir muy caro.

Presuntamente, Julián había obtenido el tercer grado en virtud de su delicado estado de salud. Los forenses le dieron un par de años de vida y se decidió darle una libertad vigilada para que no empeorara. A la vista de las últimas imágenes, no solo no ha empeorado, sino que ha ganado, al menos en aspecto. Y mucho.

A pesar de que su letrado insiste en que la decisión ha sido "arbitarria", ayer en 'Sálvame', Mila Ximénez insistía en que Muñoz había sido muy torpe y ha caído en un trampa. Una estretegia que ella dice creer saber quién ha urdido.

Por lo pronto, en el programa de Telecinco ya han anunciado que hoy se sentará en el plató Liz, la mujer que se presume es su nueva pareja y que podría haberle conducido a que esta noche -y parece que las que vienen- no haya podido dormir en su casa.

