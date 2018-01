Uno a uno, los finalistas de 'OT 2017'

31 ene 2018

'OT 2017' está viviendo sus últimas horas en televisión. El concurso de talentos, que ha regresado para conquistar a la audiencia con un exquisito casting, está a punto de llegar a su fin y lo hace con cinco finalistas: Amaia (19), Aitana (19), Alfred (21), Miriam (22) y Ana Guerra (24). Todos ellos competirán por hacerse con el triunfo en una gala final que TVE emitirá el próximo 5 de febrero.

La nueva generación de telespectadores no vivieron el éxito de la edición de Rosa, Bisbal y Bustamante, y estos nuevos triunfitos han conseguido que se enamoren del formato, igual que sus antecesores hicieron en 2001. Cada semana, las galas se han vivido con emoción y cada vez han sido más los adictos al canal 24 horas (Youtube), donde podía seguirse el minuto a minuto de los concursantes en la Academia. El fenómeno fan ha vuelto a la televisión.

Tras la expulsión de Agoney, los cinco aspirantes a ganar el concurso se enfrentan a sus últimos días en la Academia. Cuentan con la sensación de haber cumplido con las expectativas y haber aprovechado su tiempo con el equipo de profesores de 'Operación Triunfo', capitaneados por Noemí Galera, que ha sido capaz de exprimir lo mejor de cada concursante. Ellos son parte del resurgir de un fenómeno que ha convertido en disco de oro su primer recopilatorio y que hace al público acudir en masa a las firmas de discos que tienen lugar semana tras semana.

Amaia

Amaia, rebautizada como 'Amaia de España' solo un par de galas después de debutar en 'OT 2017', es la firme candidata al triunfo. La pamplonica se ha metido al público y al jurado en el bolsillo cada lunes, viviendo un auténtico clímax sobre el escenario gracias a un 'Shake It Out' solo apto para las voces más privilegiadas.

Su historia en 'Operación Triunfo' ha estado marcada por la sencillez, la espontaneidad, la inocencia… Características que recuerdan a aquella Rosa López que enamoró hace 16 años en la primera edición del concurso de talentos y que perfilan a Amaia como ganadora. La diferencia es que ella no ha fallado sobre el escenario, nunca ha estado nominada y que su historia en 'OT' la ha vivido junto a Alfred, el compañero que le ha servido de apoyo y con el que ha vivido una historia de amor dentro del programa.

Alfred

Precisamente, Alfred es uno de los artistas más completos que ha pasado por el casting de 'Operación Triunfo' en 2017. Es más que una voz, se trata de un joven muy talentoso capaz de componer varias canciones durante el transcurso del programa. Sus letras, las que regaló a Amaia y las que escribió pensando en Roi y Ana Guerra, entre otras, son parte de la magia que se ha vivido dentro de la Academia.

Capaz de componer su propia música, de escribir para otros y hasta de "producir discos para los pequeños Alfred del futuro", como juzgó Joe Pérez-Olive, Alfred promete seguir regalándonos su arte, el mismo que no le dejaron desarrollar en 'La Voz' (Telecinco), donde fue rechazado. 'Amar pelos dois', 'Vete de mí' o 'Maldita dulzura' han sacado lo mejor de este catalán que pasó a la final como uno de los tres concursantes mejor valorados por el jurado.

Aitana

Por su parte, Aitana consiguió su pase a la final gracias al apoyo de los profesores. La benjamina del grupo se ha mantenido fiel a su estilo durante todo el programa regalando a la audiencia su mejor versión con 'Issues' y 'New Rules'. Su trayectoria dio un giro de 180 grados cuando interpretó 'Procuro olvidarte', una canción con la que encontró la madurez interpretativa y vocal.

Su historia en 'OT' ha estado ligada a la de Cepeda, el compañero en el que se apoyó y cuya cercanía desató los rumores sobre un posible romance. Precisamente, los sentimientos que afloraron con la expulsión del gallego hicieron que Aitana se mostrara más madura sobre el escenario y, de paso, que enseñara una nueva versión interpretativa cargada de lágrimas que hasta ese momento no había sacado a relucir y con la que consiguió seducir al jurado.

Miriam

De menos a más ha ido Miriam, la gallega de voz rasgada que pasó sin hacer mucho ruido y que ha conseguido colarse en la final como una de las mejor valoradas. Suya fue la primera melodía sobre la que se construyó 'Camina', el himno de 'OT 2017'. Es una de las cantantes con más carácter que ha pasado por el programa, pero su coraza se desmontó cuando interpretó 'Recuérdame', el tema central de la película 'Coco', de Disney, con el que sacó su lado más sensible. Su mejor acuación la vivimos con 'What About Us', una canción con la que cautivó al jurado convirtiéndose en una de las tres primeras finalistas.

Ana Guerra

La última clasificada para la final fue Ana Guerra, que ganó la quinta plaza disponible gracias a la ayuda del público, el mismo que se ha volcado con la canaria desde que se volviera "altanera, preciosa y orgullosa" a ritmo de mariachi con 'La bikina'. Las valoraciones del jurado, que no siempre han sido positivas, desencadenaron el apoyo masivo de los telespecadores.

Su garra se ha convertido en su mejor baza para enfrentarse a la final y, aunque "vocalmente estás lejos de tus compañeros", como valoró Julia Gómez Cora, exdirectora de Stage Entertaiment, esta 'guerrera' tiene fuerza de sobra para impactar y convencer a los telespectadores de que el triunfo puede ser suyo. Los boleros, la sensualidad y la interpretación son su punto fuerte, pero ¿será suficiente? La carrera por el título de ganador ha comenzado. ¡Hagan sus apuestas!

