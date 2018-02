Premios Goya 2018: el dietista de Paquita Salas e Itziar Castro

4 feb 2018

Copa en mano, irrumpía en el escenario de los Premios Goya 2018 y se presentaba: "Soy Paquita Salas, soy representante. Mi agencia tiene 34 años d expeeriencia en el sector. Os diréis: '¿Qué coño hace está aquí?'". Bueno, pues que había decidido dar publicidad a su agencia.

Así que, pedía ayuda a Maribel Verdú para repartir las tarjetas de su compañía entre los que estaban sentados en la primera fila. Y le daba una a Javier Bardem, advirtiéndole: "Hay dos número: uno a boli. Es que hemos cambiado de línea y como somos una agencia ecologista, no íbamos a tirar 500 tarjetas".

Con su desparpajo apuntaba: "Si quiesieran que esto lo presentara gente famosa llamarían a Pablo Motos, Bertín Osborne, Pepe Navarro... Pero entiendo que quieran más entregadoras". Vamos, una nueva alusión a que las mujeres debieran tener un papel más importante dentro del cine.

"Pedro Almodóvar: una cosita, tengo a la protagonista de tu próxima película. Tienes que decirle a Tinín -es su hermano Agustín, que lo llamamos así- que te enseñe. Tienes que ver a la niña, que tiene un humor muy manchego, muy de Almodóvar, aunque sea de Lugo", se dirigía a uno de nuestros cineastas más importantes.

En ese momento, explicaba a qué había ido esa noche al Hotel Marriott Auditorium: "Vengo a entregar el Goya a mejor actriz revelación y os tengo que decir que qué calidad. Se nota que se han hecho muchos cursos".

Y se dirigía, una a una a las nominadas, comenzando por Adriana Paz, de 'El autor'. "Latina, mexicana, me encanta México: los burritos, los nachos...". Le recomendaba pedir trabajo en 'Narcos'.

Seguía con Bruna Cusí, por 'Verano 1993'. "Menuda llorera de película, con lo bien que me lo pasé en el verano del 93...", le decía antes de añadir: "Ha dejado claro que para ser una buena actriz no hace falta decir nada. Que se lo digan a Macarena García, que se lo dieron el año pasado por no decir nada".

Sin duda, el momentazo llegaba al dirigirse a Itziar Castro, de 'Pieles'. "Nos conocemos porque íbamos al mismo dietista. Era mala, ¿eh? Pero yo creo que estamos divinas tal y como estamos". Un canto a las 'curvys' muy apaludido.

Finalizaba con unas palabras a Sandra Escarcena, de 'Verónica': "Tengo que reconocer que la película la he visto a medias, no puedo con las pelis de miedo".

