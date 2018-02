Premios Goya 2018: Julita Salmerón: "Lo siento, Antonio, pero después de ti, el más guapo es Bardem"

4 feb 2018

Todo apuntaba a que sería la protagonista de la noche y así fue. Julita Salmerón consiguió eclipsar a su hijo en la noche de los Goya 2018 y robar el corazón y varias carcajadas al público. Madre e hijo subieron al escenario para recoger el Goya a mejor documental.

[VÍDEO] JULITA SALMERÓN: "DEDICO ESTE PREMIO A TODAS LAS MADRES"

"Quiero entregar este Goya a la persona que realmente se lo merece, Julita Salmerón. Estoy aquí por ella", ha afirmado el director al recibir el premio. En ese momento le entregó el micrófono a su madre y ya no hubo vuelta atrás. Fue entonces cuando comenzó uno de los momentos más entrañables de la gala de los Goya 2018.

"No puedo sujetar a este mostruito. ¿qué hago yo aquí?", comenzaba diciendo Julita, que afirmaba sentirse tan feliz como el día que se casó con su marido. Además, se dirigió a él, que estaba sentado junto a Beatriz Montánchez, pareja de Gustavo Salmerón, y confesó: "Lo siento, Antonio, pero después de ti, el más guapo es Javier Bardem".

Julita se propuso tres deseos, pero el último, como confesó sobre el escenario, no fue capaz de conseguirlo: "El último deseo no lo he podido conseguir y es adelgazar. Que me van a conocer en toda España". Si algo ha caracterizado a esta carismática madre ha sido su sentido del humor y sus ganas de no soltar el cabezón. "Te lo regalo", ha terminado diciendo a su hijo Gustavo Salmerón, director del documental premiado.

