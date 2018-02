Premios Goya 2018: Adelfa Calvo, Mejor Actriz de Reparto: "¡Qué cabeza tan grande!"

4 feb 2018

Adelfa Calvo no podía salir de su asombro al coger su galardón. Con su gran naturalidad y espontaneidad, la actriz ha exclamado: "¡Qué cabeza tan grande!, me lo habían dicho, pero ya es mi niño. Y me parece precioso". Se mostró tan orgullosa como una madre que sostiene por primera vez entre sus brazos a su bebé.

También ha querido agradecer el apoyo que ha tenido con su película: "Muchísimas gracias a los académicos que me han votado y a todos los de la película de 'El autor', que me lo han puesto muy fácil. Manuel, has asido tan maravilloso conmigo, que no lo voy a olvidar nunca".

Y como no, en su discurso hubo unas palabras para reivindicar la igualdad de las mujeres en la industria cinematográdica: "También quiero agradecer a todas las actrices con las que he trabajado para que no pierdan la ilusión y sigan adelante. Que el cine sea un arte libre donde los actores y las actrices trabajemos en igualdad". Y con su cabezón bajo el brazo, Adelfa Calvo se vuelve a su Málaga.

