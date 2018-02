Premios Goya 2018: Nathalie Poza consigue el triplete

4 feb 2018

Se lo había llevado todo este año. El Forqué primero y el Feroz después. Así que, a Nathalie Poza, que lleva muchísimos años trabajando, a pesar de ser la menos conocida de las nominadas en la categoría de mejor actriz principal en los Premios Goya 2018, solo le quedaba este reconocimiento para cerrar una temporada de galardones redonda.

Y ya lo tiene. Y a pesar de que en la gala de los nominados advirtió que íbamos a tener que llamar al Samur si ganaba, consiguió mantener la calma. ¿Cómo? Hablando despacio, a pesar de que el tiempo apremiaba.

"No sabía que se podía ser tan feliz encima de un escenario sin ser otra…", comenzaba en un discurso en el que no se olvidó de sus compañeras de nominación: "He venido otras veces, pero esta vez lo desaba mucho. Me siento orgullosísima de estar aquí con Penélope Cruz, Maribel Verdú y Emily Mortimer. Sois ejemplo y os venero".

Y empezaban los agradecimientos: "Gracias, porque este camino es muy incierto y hay mucha gente que me ha estado entusiasmando a lo largo de estos años: mi madre, mi padre y mi heramno Pedro. Gracias a mis maestros, a Cristina Rota, que me enseñó a crear desde la particularidad. No es fácil, pero ahí sigo, Cris".

Lo mejor era el final. Un final en el que recordaba el duro camino recorrido. Pero un camino que le ha servido para encontrar su sitio en el mundo: "No sé si cambiaremos el mundo, pero a mí este oficio me ha salvado la vida".

Los momentazos de la gala de los Premios Goya 2018

- La dedicatoria de Leiva a Macarena García: "Te quiero".

- La dietista de Paquita Salas y de Iztiar Castro en la gala de los Premios Goya.

- Cristina Castaño, reina en Twitter, tras su speach en la gala de los Premios Goya.

Joaquín Reyes y el campo de nabos "feminista" que le reprocha Leticia Dolera en la gala de los Premios Goya.

- Macarena se pone nostálgica en la noche más especial para 'La llamada' en los Premios Goya.

- Abanicos rojos en la gala de los Premios Goya: ¿Qué signigican?

- Penélope Cruz, compuesta y sin Bardem en la alfombra roja de los Premios Goya.

- El tropiezo de Nieves Álvarez en la alfombra roja de los Premios Goya.

- El sexy embarazo de Cristina Brondo en la alfombra roja de los Premios Goya.

- Las mujeres, grandes protagonistas de la noche de los Premios Goya.

- La patada al diccionario de Leiva en la alfombra roja de los Premios Goya.

Las últimas noticias de los Premios Goya

- Las peor vestidas de la alfombra roja de los Premios Goya 2018.

- Los vestidos más bonitos de la alfombra roja de los Premios Goya 2018.

- Premios Goya 2018: Las mujeres, las grandes protagonistas de la noche.

- Todas las parejas de la alfombra roja de los Premios Goya 2018.

- Lo mejor y lo peor de la gala de los Premios Goya.

- Los detalles que ya sabemos de la alfombra roja de los Premios Goya.

- Lista completa de los nominados (y ganadores) a los Premios Goya.

- Los trucos de las famosas para acertar con sus looks en la alfombra roja de los Premios Goya.

Las mejores fotos de la historia de los Premios Goya

- Los peores vestidos de la historia de los Premios Goya.

- Los mejores vestidos de la historia de los Premios Goya.

- Los mejores peinados de la historia de los Premios Goya.

- Así fue la alfombra roja de la edición anterior de los Premios Goya.

Los ganadores de la historia de los Premios Goya

- Galería de fotos: las películas ganadoras a lo largo de la historia de los Premios Goya.

- Galería de fotos: los mejores directores de la historia de los Premios Goya.

- Galería de fotos: las mejores actrices de la historia de los Premios Goya.

- Galería de fotos: los mejores actores de la historia de los Premios Goya.