Raquel Sánchez Silva: "Los concursantes de 'Maestros de la costura' son puro fuego"

8 feb 2018

La presentadora y bloguera de MujerhoyRaquel Sánchez Silva estrena programa. Este lunes comienza en TVE 'Maestros de la costura', el nuevo 'talent' de la cadena pública, en el que 12 concursantes lucharán por hacerse con el título del mejor modisto.

Los diseñadores María Escoté, Lorenzo Caprile y Palomo Spain ejercerán de jurado en un formato que, según nos cuenta la periodista y conductora del programa, han puesto el alma.

Corazón Han sido tres meses intensos de grabación del programa. ¿Cómo ha vivido el proceso?

Raquel Sánchez Silva Yo he estado muy a gusto. Ha sido una grabación muy exigente, pero hemos tenido un casting maravilloso y tengo al mejor jurado de la televisión. Son personas muy especiales, pasionales, emocionales, que se involucran, que lo viven, así que ha sido un programa de una intensidad emocional muy potente. Y con la responsabilidad de estar en una tele generalista y en una cadena como TVE que además está teniendo mucho éxito con 'talents' como 'OT' y 'Masterchef'. Dicho esto, nadie podrá decir que nosotros no lo hemos dado todo, porque nos hemos dejado hasta la última gota de sudor, hasta la última emoción, hasta la última lágrima. Y yo creo que la gente lo va a notar cuando vea el programa.

C. ¿Cómo son los concursantes del programa?

R.S.S. Son puro fuego. Tengo desde una madre que ha cosido uniformes de colegio toda su vida, hasta a una señora que enseña a mujeres en su barriada y quiere hacer moda flamenca, o estudiantes de moda que tienen talento pero que les queda mucho por aprender y aun así parece que no les queda nada. También tenemos gemelos idénticos… Hay mucha variedad y gente muy habilidosa, que ni siquiera es consciente de lo que puede hacer y que gracias al aprendizaje que va teniendo en el programa de repente nos llega a sorprender con cosas que no podíamos ni esperar. Creo que está todo el mundo representado en ese casting, es muy difícil que no encuentres entre esos perfiles alguien con quien encariñarte, a quien querer parecerte o que tenga que ver contigo.

C. ¿Cuál es el objetivo final de los concursantes? ¿Convertirse en diseñadores?

R.S.S. Entre los concursantes hay algunos que tienen, por así decirlo, una vena más creativa y que ellos creen que pueden ser grandes diseñadores, pero eso el tiempo lo dirá. Pero hay otros que no tienen ese interés, que lo que quieren es coser. Quieren dedicarse profesionalmente al mundo de la costura. Pero es que en el programa lo que vamos a poder ver es que dentro de la industria de la moda hay muchas cosas que hacer. No solamente está el diseñador o la modelo. Eso es, digamos, la primera fila, pero hay muchas otras, que están ahí y que el producto no sale si no funcionan. De manera que eso es lo que vamos a ver. El premio económico es importante, pero tener una colección cápsula a la venta en distintos puntos de El Corte Inglés… Hay gente que se dedica profesionalmente a esto que no lo logra.

Ahora tengo la responsabilidad de mostrar moda española todo lo que pueda"

C. Así que no vamos a ver diseñadores, sino modistos y los entresijos de la moda.

R.S.S. Absolutamente. Creo que de hecho el programa se centra en eso. A mí me pregunta mucha gente si es un programa de moda o de costura y yo digo que de costura. Otra cosa es que eso nos sirva de excusa para hablar de moda. Pero el programa es sobre todo de costura, y todos los exteriores están basados en eso. Lo que persiguen es poder enseñar la industria tal y como funciona, la dificultad, poder enseñar a hacer una buena camisa, un traje a medida, un vestido de novia… el programa a lo que se dedica es a mostrar eso, más que a la creatividad de una persona concreta, que si cose bien y luego va a contar con ese talento creativo, pues fenomenal. Pero si no cose bien no puede ganar maestros de la costura.

C. Una de las razones por las que encaja tan bien en este proyecto es que usted también hizo sus pinitos con una empresa textil.

R.S.S. Pero del hogar… y además la parte creativa de esa marca la llevaba mucho más mi socio. Pero es verdad que soy una enamorada del textil. Aunque lo que aprendido en este programa es que no sabía nada de moda, más allá de ver cosas que te gustan. Pero lo que he aprendido al lado de Palomo de María y de Lorenzo es lo que cuesta hacer cada cosa e incluso trucos. Pero te das cuenta de que no sabemos nada de moda, yo creo que por eso va a ser tan fascinante, porque esto es muchísimo más interesante que la 'it girl' posando en su Instagram. Tiene mucho más fondo, más recorrido, es mucho más profundo.

C. Y también visibilizarán profesiones hasta ahora alejadas de los focos...

R.S.S. Hay mucha gente que nos dice cuando vamos a los talleres: "Menos mal que por fin alguien va a hablar de nosotros". Son la patronista, o la mujer que se queda cosiendo el último botón antes de un desfile… aunque eso son cosas que también hacen los diseñadores, porque no obviamos a los diseñadores. Porque, desde luego, a los que yo conozco en este país, todos cosen. Quizá fuera habrá quien se pueda permitir diseñar y no hacer nada más, pero no es caso de la moda española.

C. ¿Qué opina de los diseñadores ahora que conoces más a fondo la industria?

R.S.S. Son unos héroes. Lo que a mí me sigue sorprendiendo es que terminan una colección y ya están pensando en la siguiente, y están con la misma ilusión. Y eso que se han pegado una paliza para sacar lo que tienen delante y se han dejado una cantidad de dinero para poder desfilar… a veces pienso, no que sea ingrato, pero sí que no es lo suficientemente grato para todo lo que se dejan.

C. ¿Este trabajo ha cambiado también su forma de vestir?

R.S.S. No, yo por ejemplo de María ya me vestía. Lo que pasa es que no sé que hubiera sucedido si Lorenzo no me hubiera conocido, pero ahora es como que su taller está abierto para mí. Siempre he tenido mucha suerte, porque he tenido grandes amigos en el mundo de la moda, y he podido vestirme siempre creo que bien, pero ahora además tengo la responsabilidad de mostrar moda española todo lo que pueda.

