Preocupación por David Bustamante en su entorno

12 feb 2018

David Bustamante lo está pasando realmente mal. Las publicaciones en sus redes sociales las realiza con cuentagotas y siempre están relacionadas con la fortaleza y la alegría que le da su familia. Desde que comenzara a separarse de Paula Echevarría, el cantante ha vivido altos y bajos y, ahora, parece estar sumido en uno de esos baches.

Ha sido la periodista Sandra Aladro la que ha declarado esta mañana en 'El programa de Ana Rosa' que "está en su peor momento desde que inició su separación de Paula". Lo hacía tras manidestar que "más allá de enfermedades puntuales hay un mar de fondo, un estado de ánimo muy bajo. Lo saben en su discográfica y en su entorno más cercano".

Aladro añadía que el cantante se encuentra tan mal, que solo sale de casa por causas de fuerza mayor: "Solo sale de casa para estar con su hija o para ir al médico, como hoy, que ha ido a que le den rehabilitación en la espalda. No tiene fuerzas y tiene un disco entre manos".

Hace un par de semanas, la revista 'Corazón' ofrecía las declaraciones de Paula asegurando que el proceso de divorcio estaba en marcha y que no había marcha atrás. Y la semana pasada, les contábamos cómo la custodia de su hija, Daniella, podría ser el punto de fricción por el que, finalmente, no ha habido un comunicado conjunto anunciando el divorcio.

Marisa Martínez Blázquez ha añadido que su estado es "muy preocupante" antes de comentar: "Lo que es obvio es que pasa por un momento muy delicado anímicamente y de salud, se tiene que cuidar, su entorno está preocupado".

El pasado viernes, David tuvo que suspender un concierto y, hoy, ha sido preguntado por la prensa en Madrid mientras paseaba: "No tenía bien la voz. Estaba mal de la garganta, por eso no pude hacer el concierto. Un cantante no puede hacer conciertos si tiene ronquera".

¿Qué le pasa realmente a Bustamante?

