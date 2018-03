'The good fight' ya está de vuelta

6 mar 2018

Movistar Series estrena la madrugada del 4 al 5 de marzo la segunda temporada de 'The Good Fight', secuela de 'The Good Wife', a la vez que en EE.UU. La versión en dual llegará el 15 de marzo.

Solo recordar que nada en la nueva producción sobre un despacho de abogados hizo echar de menos a la vieja. Recuperaban a Elsbeth Tascioni (Carrie Preston), así que todo en orden. Vuelve Diane Lockhart (Christine Baranski). También Lucca (Chush Jumbo) y Maia (Rose Leslie), pero ellas tienen menos importancia que la dueña de la mejor risa de la televisión.

A la serie se incorpora Audra McDonald ('Sin cita previa'), que ya había salido en 'The Good Wife'. Y, al menos en el primer capítulo, Jane Lynch, que tuvo el año pasado los mejores personajes episódicos: el de Sophie Lennon en 'La maravillosa Mrs. Maisel' y el de Janet Reno en 'Manhunt: Unabomber'. A ver este.

Winchester 2018

Fotograma de la película 'Winchester'. pinit

La película no les ha salido ni medio redonda -casi es cuadrada-. Pero más allá de la calidad de este 'thriller' sobrenatural, no podemos prescindir del momento en que se estrena, en plena lucha -o histeria inútil- por el control de armas en EE.UU. 'Winchester: la casa que construyeron los espíritus', está dirigida por los hermanos Spierig y protagonizada por Helen Mirren.

Cuenta la historia de la mansión Winchester, situada a 50 millas de San Francisco. Sarah Winchester era la viuda de William Wirt Winchester y heredera del imperio de los rifles de repetición. Una de las mujeres más ricas pero también una de las más atormentadas. Construyó una mansión-prisión para los espíritus vengativos que, según ella, la acosaban por su responsabilidad en tantas muertes. La casa tenía escaleras que no llevaban a ningún sitio. Ni Escher.

El prado en patinete

Portada del libro 'Cuaderno del prado'. pinit

Ximena Maier no quiere menos a Velázquez que Ramón Gaya. Si este lo llamaba pájaro solitario, ella lo llama "Un Fred Astaire de la vida". La ilustradora madrileña ha publicado 'Cuaderno del Prado' (Nido de ratones), un libro muy especial donde escribe, pinta y observa (cuadros y personas mirando cuadros).

A través de dibujos y acuarelas, reflexiona sobre el museo y el arte. "No me gusta el Greco, como tampoco me gusta el helado de fresa. No digo esto porque no me tome en serio la pintura , lo digo porque me tomo muy en serio los helados".

Es el fruto de más de 20 años visitando el Prado. Aparte de lo que todos vemos, también ha estado en la sala de radiografías, el taller de restauración o la cafetería del personal. Tiene una lista de cuadros que podríamos colgar en casa. Entre otros, 'Vista del jardín de Villa Médici en Roma', de Velázquez, o 'Perro semihundido', de Goya. A Ximena le encantaría recorrer el museo del Prado por la noche, sola, en patinete. Y a mí. Un libro que invita a volver al Prado compulsivamente. Aunque tenga que ser andando. Cuaderno en mano.

La novia emocional

Portada del libro 'Las respuestas', de Catherine Lacey. pinit

De Catherine Lacey, que nació en Misisipi en 1985, ya conocíamos su novela 'Nunca falta nadie' (Alfaguara). Ahora tenemos 'Las respuestas', en la misma editorial. Vuelve la joven autora a transitar por personajes femeninos fuertes. Mary es una mujer enferma que no sabe lo que tiene, pero tiene algo, y que descubre una terapia llamada CAPing (Cinestesia Adaptativa de Pneuma) que la alivia físicamente.

Pero cuesta una pasta. Para conseguir dinero se apunta a una cosa llamada Experimento Novia, con la que un actor llamado Kurt Sky investiga la esencia del amor a través de varios tipos de novias experimentales. Como en 'Familia', de Fernando León de Aranoa, pero con fines. Mary asume el papel de novia emocional. Kurt, que renueva el cliché de tener una novia en cada puerto, mantiene una relación distinta con cada una de sus novias alquiladas. Mary y Kurt congenian. Y ya no hay que contar más.

