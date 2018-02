La nueva paternidad, según Berto Romero

27 feb 2018

La serie escrita por Berto Romero es muy buena. Quizá le habría convenido no venir después de 'Vergüenza' -hay una concepción similar del humor-. 'Mira lo que has hecho' (Movistar+) es una tronchante comedia sobre la nueva paternidad. Como ejemplo, la educación: "¿Holística, Waldorf o Montessori?". Real y gamberra.

Berto Romero y Eva Ugarte (Sandra) son unos padres recientes que tienen que bregar con todo lo que supone tener un hijo, tener una familia y seguir con la pareja. Producida por el Terrat, su planteamiento es fresco y aunque no nos cuente nada que no sepamos, imaginemos o temamos, lo hace tan cómicamente que engancha.

Quizá echamos de menos más protagonismo de los secundarios -siendo esto una contradicción-. Hay un cuarto capítulo excepcional. Estamos demasiado deslumbrados por la convencionalidad experimental de 'This is Us' y nos gusta tener nuestros 'flashbacks' y 'flashforwards'. Nuestras sorpresas.

Un húmedo amor

Escena de la película 'La forma del agua'. pinit

Si te gusta el cine, te gusta 'La forma del agua', de Guillermo del Toro. Aunque a veces recuerde a la cursi e insufrible 'Amélie'. Es verdad que Sally Hawkins es mucho mejor que Audrey Tatou. Pero ver a Shirley Temple con Bojangles, a Alice Faye, a Mr. Ed… a todo lo que tiene que ver con el cine viejo es demasiado atractivo para cinéfilos.

Todo recuerda a algo. Empezando por 'La mujer y el monstruo' (1954), de Jack Arnold. También tiene un poco de 'Un, dos, tres…¡Splash!'. Además, es la historia de un húmedo amor loco -con su sexo loco-.

Del Toro mira a una época espantosa con su amor por el cine. Atención a Octavia Spencer, limpiadora como la protagonista, que pone las notas de humor. Y también a Michael Stuhlbarg, que no parece la misma persona que hace de padre en ‘Call me by your name’.

Paul Poiret y su época

Portada del libro 'Vistiendo la época', de Paul Poiret. pinit

Mientras en el cine tenemos la fascinante 'El hilo invisible', donde la moda es lo de menos, en las librerías tenemos al singular Paul Poiret (1879-1944). 'Vistiendo la época' (Renacimiento) fue publicado en 1930 cuando el maestro de la moda ya estaba en la ruina. En estas memorias da cuenta de un mundo extraordinario. El 'art decó', las vanguardias, todo lo que se movía en el París de entreguerras, incluidas las lujosas fiestas que contribuyeron a su bancarrota. Amigo de pintores (Dufy), de escritores (Colette, Cocteau), empresario, actor ocasional y escritor, murió olvidado el 30 de abril de 1944. En 2007, el Metropolitan de Nueva York le dedicó una exposición ('King of Fashion').

De origen humilde, su talento le llevó a los más importantes círculos de la 'Belle Epoque', trabajando para Jacques Doucet. Contribuyó con sus diseños a la liberación de la mujer y a desarrollar la estética del siglo XX. Precursor en la orientalización, también creó una línea de cosmética (Rosine) y otra de artículos para el hogar (Martine). Eran los nombres de sus hijas. Rechazó el Modernismo, pero sus innovaciones tanto técnicas como comerciales fueron fundamentales.

Roma al día

Libro 'Un año en la antigua Roma', de Néstor F. Marqués. pinit

Por suerte, venimos de Roma. Somos herederos del latín, de su derecho, de su cultura y hasta de su concepción del paso del tiempo. Y este libro es una guía para volver. En 'Un año en la antigua Roma' (Espasa), Néstor F. Marqués nos cuenta cómo pudo ser uno cualquiera, del 1 de enero al 31 de diciembre -los romanos no tenían 29 de febrero en los años bisiestos, repetían el 24 de febrero, conocido como 'ante diem sextum kalendas martias'. El repetido era 'ante diem BIS sextum' y de ahí viene bisiesto-.

Recrea el autor la historia de las grandes cosas y de las pequeñas. Las ocupaciones cotidianas, las ceremonias civiles, las fiestas -los ‘ludi saeculares’ o juegos de los siglos solo se celebraban una vez al siglo-. Nos cuenta qué hacía el emperador y qué el esclavo -cosas menos divertidas, desde luego-.

Seguro que también te interesa...

Tonya Harding contra Nancy Kerrigan

Tim Robbins está de vuelta

Arte y ensayo para Sharon Stone

¿Sabías que Berto Romero es Escorpio? Consulta su horóscopo?