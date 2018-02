Víctor Ullate: "El maltrato animal está poco castigado"

17 feb 2018 ángeles villacastín

VíctorUllate, considerado por Maurice Béjart como uno de los bailarines más completos de este siglo, ha sido el bailarín español con mayor proyección internacional de todos los tiempos, esto aparece en su página web. Pero hay que hablar con Ullate para confirmar que la pasión la lleva en el ADN.

Le brillan los ojos cuando me habla de la danza, de sus bailarines, de la Fundación, del hijo que sigue sus pasos y de sus perros: tres elegantes galgos y un 'westy', que completan el marco de esta entrevista.

Corazón Uma, Fueté y Lao, tres galgos en la vida de Víctor Ullate. ¿Por qué esta raza?

Víctor Ullate Los galgos son una raza que sufre mucho maltrato. A mí siempre me han fascinado por su belleza y su línea, son como caballitos en miniatura. No los conocía, pero son sensibles, cariñosos, inteligentes. Solo les falta hablar. Te dan a entender todo, son parte de mi vida, los disfrutamos muchísimo. Uma, la de color negro, es como una reina, exquisita y muy delicada. Fueté, la jaspeada, es muy cariñosa. Lao, el macho, de color claro, y Alhambra, la 'westy', que tiene mucho carácter.

C. Siempre me ha parecido que los galgos tienen la mirada triste.

V.U. No, son perros a los que les gusta jugar muchísimo. Hay dos palabras que les encantan: paseo, cuando salen a correr, y palito, las chuches que, en algunas ocasiones, les doy.

C. ¿Alguno de sus galgos ha sufrido maltrato?

V.U. Sí, yo estaba buscando adoptar una perrilla y me avisaron desde la perrera que iban a sacrificar a una galga. Fui y adopté a Fueté, una perra muy independiente. Los otros dos fueron dos regalos que me hicieron. El maltrato está poco castigado: no hay perro asesino ni agresivo, son los amos.

Me indigna que en muchos hoteles no dejen tener perros"

C. ¿Y Alhambra, la westy, cómo lleva lo de ser la más bajita?

V.U. Muy bien, es como una galga en miniatura. Corre que se las pela, tiene mucho músculo y mucho carácter. Le gusta mandar. Se lleva muy bien con todos, en especial, con el macho. Siempre van juntos: él es un bonachón.

C. Imagino que no debe ser nada fácil viajar con cuatro perros. V.U. Viajamos con los cuatro en el jeep. Vamos a Granada, al Valle del Jerte, Villanueva de la Vera y Candeleda. Aunque hay algo que me indigna: somos el único país de Europa que no admite perros en ningún sitio. Ni en hoteles ni en restaurantes… Hace unas semanas, en Logroño, estaba en el hotel NH, era la 1 de la mañana, vinieron unos amigos a vernos con un caniche y no lo dejaron entrar. Nos tuvimos que despedir en la calle. A este nivel, parecemos un país tercermundista. C. Ya que hablamos de viajes, parece que usted emprende uno nuevo al dejar la dirección del Ballet de Madrid. V.U. Sí, pero la compañía va a seguir y Eduardo Lao, por decisión propia, pasa a la Fundación y deja el testigo a Lucía Lacarra. Ha sido alumna mía, es una persona maravillosa, joven y con gran conocimiento. Es la persona idónea para llevar al ballet por todo el mundo, aunque siempre que nos necesiten nos van a tener.

