16 nov 2017

Por si alguien tenía alguna duda, ya la despejó ella misma. Cristina Pedroche ejerció de embajadora de la firma GDH y, allí, como no podía ser de otra manera, fue preguntada por el atuendo que eligirá en las Campanadas. Ya saben, desde hace dos años, el día 1 de enero se habla del concierto de Año Nuevo y del vestido de la presentadora...

"Volveré a liarla. Tengo pensado el estilismo desde el pasado 3 de enero. Podría ir toda tapada, pero no quiero", nos contó sin dejar ningún resquicio para pensar que este año vaya a sorprendernos con una ataque de recato desmedido.

Podría ir toda tapada, pero no quiero"

De nuevo, su vestido, que ya se ha probado y tiene prácticamente a punto para uno de los días más importantes del año para ella, será sexi. La explicación que ella da es muy sencilla: "Yo soy sexi. Serlo es cuestión de actitud. Solo sé que ese día me machacaré para lucir abdominales…por si acaso se ven".

Pedroche confesó que, si bien es cierto que cada vez le afectan menos las críticas y los insultos que recibe en las redes sociales, por desgracia, estamos en una sociedad muy sexista. "Me han llamado de todo: ballena, golfa… Desgraciadamente, las chicas siempre estamos sometidas al tono sexista de los hombres, pero yo siempre he sido una mujer independiente y luchadora, que trata de conseguir lo que se propone", manifestaba.

Lo que no ha sufrido nunca es ni acoso ni abusos. También porque ha sabido poner freno a tiempo. "Si alguna vez he visto algo raro, me he ido. Tal vez, porque no necesitara el dinero para comer o pagar el piso o la letra del coche. Soy hija única y mis padres me lo han dado todo, aunque vengamos de una familia humilde".

Y añadía como reflexión final: "De todas formas, me molesta que la gente comente: '¿Por qué lo dicen ahora?'. A lo mejor es porque ahora, gracias al feminismo, esas mujeres se sienten protegidas y lo pueden contar. Así de simple. Lo contrario son comentarios machistas".

