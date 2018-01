4 ene 2018

Se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles de todas las Nocheviejas, pero, ¿le compensa la tensión de estar en el punto de mira y las barbaridades que algunos usuarios ponen en las redes sociales? Tres días después de presentar las Campanadas, Cristina Pedroche volvía al plató de su programa, 'Zapeando'.

Allí, delante de sus compañeros, se desahogó a gusto. Porque ser el centro de todas las miradas tampoco es fácil en la mayoría de los casos. "El vestido está perfecto, tal y como nos lo imaginábamos. Pero llevo tantos meses viéndolo que ya estoy pensando en el siguiente", comenzaba diciendo.

La pregunta de su compañero Frank Blanco fue la obvia ante sus palabras: "¿Me estáis diciendo que a dos de enero estáis pensando en un vestido para la próxima Nochevieja?". Y la respuesta de ella dejó a más de uno preocupado: "No, no estoy diciendo que vaya a dar las Campanadas el año que viene, habrá que ver si me compensa todo el sufrimiento y todas las críticas que me llegan".

La sensación es agridulce"

Era entonces cuando decidía terminar de abrirse y sincerarse ante la audiencia -esa que hizo que las Campanadas de Antena 3, con ella y Alberto Chicote al frente, fuesen las más vistas de la historia-: "Algunos pensaréis que estar en boca de todo el mundo estos días puede ser algo maravilloso, pero tengo que deciros que la sensación es agridulce".

"Para que me entendáis, es una mezcla de ilusión y tensión. Estoy creando mucha expectación, pero también siento muy cerca la atenta mirada de los que tienen ganas de criticarme o de los que simplemente se quieren hacer eco de algunas críticas en sus medios periodísticos o, mejor aun, están deseando inventarse cosas", concluía.

