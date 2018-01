El discurso contra la violecia de gÃ©nero de Cristina Pedroche en las Campanadas 2017

1 ene 2018

El vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas, desde hace cuatro años, es ya un clásico de la Nochevieja española. Sabedora de la cantidad de espectadores que pondrían la cadena para la que trabaja para ver su modelito, mientras Alberto Chicote se quedaba sin aliento, aprovechó para lanzar un mensaje reivindicativo.

En un año en el que han proliferado las denuncias públicas por abusos sexuales y acoso y en el que hemos visto morir a manos de la violencia de género a decenas de mujeres, la presentadora aprovechó su tirón la cuota de pantalla que estaban cosechando en ese instante para pedir que se aumenten los esfuerzos en acabar con esta lacra.

Me gustaría que fuera el año de la tolerancia cero contra la violencia de género"

"Voy a pedirle a 2018 algo que no es típico en las Campanadas. Me gustaría que fuera el año de la tolerancia cero contra la violencia de género", comenzaban las palabras de una Pedroche que, si bien apareció en escena cubierta con un recatado vestido rojo, no tardó en despojarse de él para dejar a la vista un mono de Pronovias repleto de transparencias.

Pedroche pedía a 2018 que fuera "el año del fin de las violaciones y del acoso verbal o sexual. Que este año en el que entramos por fin quede claro que 'no es no', y que nos queremos vivas".

Una semana atrás, durante su tradicional discuso de Nochebuena, el Rey Felipe tampoco se olvidaba de este problema y pedía más responsabilidad a la hora de combatirlo.

