22 feb 2018

Este pasado martes se estrenó en Cuatro la nueva versión del programa 'Ven a cenar conmigo' en su edición Gourmet. En este primer programa le tocó ser la anfitriona a la escritora Lucía Etxebarría, que sorprendió a sus invitados (Rappel, Ana Obregón y Victor Janeiro) con un arriesgado menú marroquí.

El menú no acabó de convencer, en concreto a Ana Obregón que hizo uso de sus dotes como actriz para no probar bocado de la cena de Etxebarría. Ana fingió una gastroenteritis que no acabó de convencer ni a Rappel ni a Victor Janeiro.

Rappel, Ana Obregón y Victor Janeiro, en casa de Lucía Etxebarría. pinit

Rappel confesaba: "Ana es una gran actriz y ha quedado muy bien, ha hecho papel, pero yo creo que es que no le gustaba".

Por su parte Ana Obregón aseguraba que los platos que había presentado Lucía Etxebarría eran "indescriptibles" y tenían una "pinta rara", por lo que no se "atrevía" a probar nada por miedo a recaer en la gastroenteritis. Por la que, según ella, había tenido que ingresar en urgencias el día antes.

Sobre el menú Rappel cree que no ha sido el más acertado: "A mí me gusta un cocido, una fabada... Es muy arriesgado hacer un tipo de cena tan arriesgado sin saber si nos gusta o no. Hemos comido un poquito y hemos dado las gracias, por lo menos yo, de que nos ha recibido en su casa y que se ha tomado las molestias de hacer ese menú. Ahora, que yo diga que es un menú que volvería a comer mañana a en mi casa, pues no", concluía.

Seguro que también te interesa...

Rappel en 'Ven a cenar conmigo': "Hablamos de temas que no han salido aún en la tele"

Ana Obregón: "He renunciado a mi vida privada por ser buena madre"

Las polémicas declaraciones de Ana Obregón sobre los casos de abusos sexuales

¿Sabías que Ana Obregón es Piscis? Consulta su horóscopo?