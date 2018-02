Netflix España ficha a Ana Obregón para una nueva serie

23 feb 2018

Compartir en google plus

Ana Obregón ya tiene en mente su próximo proyecto en la pequeña pantalla, así lo confirmaba ella misma durante la fiesta de cumpleaños de Julio José Iglesias en Madrid. La conocida protagonista de la serie 'Ana y los siete' estará en manos ahora de Netflix, con el estreno de una nueva serie.

Un nuevo proyecto del que no ha querido dar demasiados detalles: "He dejado ya 'El contador del amor' porque empiezo una serie ahora. Solo digo que es para Netflix, pero nada más", confesaba la actriz.

Sobre el personaje que interpretará en esta nueva ficción, solo ha aclarado que no tendrá mal fondo: "Siempre hago de buena, pero no me dejan decir nada, de verdad, es una sorpresa".

Ana Obregón a la que pudimos ver este martes durante el primer programa de 'Ven a cenar conmigo: Edición Gourmet', no ha querido dar más detalles del proyecto, ni tampoco del misterioso nombre de esta nueva serie.

Seguro que también te interesa...

La falsa gastroenteritis de Ana Obregón en casa de Lucía Etxebarría

Ana Obregón: "He renunciado a mi vida privada por ser buena madre"

Rappel en 'Ven a cenar conmigo': "Hablamos de temas que no han salido aún en la tele"

Las polémicas declaraciones de Ana Obregón sobre los casos de abusos sexuales

¿Sabías que Ana Obregón es Piscis? Consulta su horóscopo