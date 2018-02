Â¿Por quÃ© Alba Carrillo ha desaparecido de 'SÃ¡lvame'?

23 feb 2018

Hasta hace un par de meses, Alba Carrillo aparecía en las pantallas de los espectadores de 'Sálvame' de manera recurrente. Amén de su espacio 'Las pelotas de Alba' -que despertó más de un crítica por la frivolidad con la que trataba los temas deportivos-, de vez en cuando intervenía en las tertulias.

Ahora, no queda ni rastro de ella. Dicen que la modelo está preparándose, de manera concienzuda, los dos envites judiciales que tiene pendientes con sus dos últimos ex. No es para menos: el año que se le viene es de aúpa.

Sin embargo, parece que ese no sería el motivo definitivo de su 'bomba de humo'. Según 'Look', Alba ha sido sustituida. María Lapiedra se ha hecho fuerte en el plató del espacio de Telecinco y, parece, no hay hueco para las dos.

Así, Mediaset habría optado por quedarse con Lapiedra. Al menos, en 'Sálvame', porque han recolocado a Carrillo en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' para que su currículo amoroso ilustre a los tronistas y pretendientes.

