Magüi Mira: "Los gatos dan la energía que reciben"

Son días de mucho trabajo para Magüi Mira, que se encuentra inmersa en los ensayos de la nueva obra que dirige y que pronto verá la luz.

La actriz nos habla de ellos y de 'El Niño', un gato naranja, aparentemente tímido, con grandes ojos claros, que tuvo la suerte de encontrar un nuevo hogar.

Corazón ¿Cómo fue la infancia de ‘El Niño’?

Magüi Mira No se sabe mucho de su pasado, lo encontraron unas chicas en Fuenlabrada y se lo llevaron a su casa. Al ver que era complicado quedarse con él, lo dejaron en una casa de acogida. Por una serie de casualidades, me enteré y cuando fui a verle me dijeron que era un gato que sufría y que se peleaba con los compañeros gatos. Nadie le quería adoptar.

C. ¿Por qué?

M.M. Tiene un año y medio y, aunque es muy joven, la gente prefiere a los cachorros. Para mí fue un momento inoportuno, porque estaba con mucho trabajo y me lo pensé… He tenido siempre gatas y sé que supone mucha responsabilidad, pero hay cosas que te dan pálpito y me lo quedé. Nunca he hecho nada mejor.

C. He oído muchas versiones del carácter de los gatos.

M.M. Son sabios, saben su rol, dan la energía que reciben, están siempre en positivo y jamás invaden. Son unos felinos que tienen un ADN fascinante, con una gran necesidad de relacionarse. No son sumisos: si tú no creas un vínculo, ellos tampoco hacen nada. Nosotros hacemos muchas cosas juntos y, sobre todo, me protege durante todo el día.

C. Dicen que son visionarios...

M.M. Tienen un instinto especial, por eso han sido animales sagrados en muchas culturas.

C. Hablando de cultura, trabaja en una nueva obra de teatro.

M.M. 'Consentimiento' es un proyecto apasionante, una obra de la dramaturga inglesa Nina Raina que produce el Centro Dramático Nacional, y que se estrena el 9 de marzo.

C. Aborda la violencia de género.

M.M. Sí. Estamos hartos de ver portadas en las que se dice: "El juez afirma que han consentido, hubo consentimiento, no consintió…". En este caso, hablamos del consentimiento de las violaciones y del acoso en el ámbito doméstico privado.

C. ¿En esta obra solo dirige o también actúa?

M.M. Solo dirijo. Tengo un elenco maravilloso: Candela Peña, Jesús Noguero, Clara Sanchis, Nieves de Medina, María Morales, Pere Ponce y David Lorente…. Tienen toda mi admiración, estamos comprometidos con lo que estamos contando.

C. Clara Sanchís es su hija. ¿Se compenetran bien?

M.M. Maravillosamente bien, ya hemos trabajado varias veces juntas, le tengo una gran admiración.

C. ¿Y ella por usted?

M.M. Espero que sí. Para mí, ha sido un placer haberla visto crecer como actriz.

C. No hay muchas directoras de teatro. ¿A qué es debido?

M.M. Vamos avanzando, pero nos queda un recorrido muy grande. Hay pocas directoras porque el poder ha estado siempre del lado de los hombres, por eso ahora queremos repartirlo, y eso no se hace en cinco minutos.

