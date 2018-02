26 feb 2018

Son amigos. Sin más. Y, como buena amiga que es Aitana de Cepeda, ha salido a dar la cara por él ante los numerosos ataques que recibió el pasado viernes. El cantante pidió en su cuenta en Twitter que se denunciara una cuenta de Instagram que habría iniciado una campaña demasiado macabra.

Mientras él estaba en una firma de discos, le avisaron que, en su última foto, se habían registrado numerosos comentarios de #DEP, ante lo que él pidió que se denunciara esa cuenta a través de Twitter.

"Y como no soy de callarme las cosas, incito a denunciar esta cuenta en plan a lo bestia. Realmente a mi me da igual pero cuando me llama gente de mi entorno preocupada, ahí ya si me toca", se podía leer bajo un pantallazo de la cuenta que le estaba incomodando.

Y como no soy de callarme las cosas, incito a denunciar esta cuenta en plan a lo bestia. Realmente a mi me da igual pero cuando me llama gente de mi entorno preocupada, ahí ya si me toca. pic.twitter.com/mMdmIRVikU — Cepeda (@Cepeda_ot2017) 23 de febrero de 2018

Entre los seguidores de Luis Cepeda que se sumaban a su llamamiento, destacó el de alguien especial: su compañera en 'Operación Triunfo 2017' Aitana: "Respeto, por favor", ponía al lado de un corazón azul.

Respeto, por favor — Aitana (@Aitana_ot2017) 23 de febrero de 2018

El mismo que Cepeda había colocado minutos antes en su tuit de agradecimiento a sus fans:

Por cierto, no puedo estar más orgulloso de vosotros, en la foto de ig en menos de media hora he recibido más de 4000 comentarios con ... sois enormes. — Cepeda (@Cepeda_ot2017) 23 de febrero de 2018

