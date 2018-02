El novio de Aitana ('OT 2017') le manda una indirecta envenenada

21 feb 2018

Compartir en google plus

Han pasado un par de semanas desde que 'OT 2017' echara el telón. Sin embargo, sus concursantes han sido capaces de generan un interés, más allá de lo musical, en la gente de a pie.

Y, de entre las historias que se han forjado en la Academia, hay dos que llaman la atención sobremanera al público: la de Alfred y Amaia y el triángulo que se ha formado entre Aitana, el novio de esta y Luis Cepeda.

Si el lunes ella lanzaba en su cuenta de Instagram una declaración de amor hacia Vicente, su pareja, ayer era él quien contestaba, cuanto menos, de una manera extraña.

En sus 'stories' de Instagram colgó un pantallazo en el que se veían que estaba escuchando 'The Man', de Ed Sheeran. Hasta ahí, todo normal... si no fuera por la letra del tema.

Pantallzo del Instagram 'stories' de Vicente, novio de Aitana. pinit

"No quiero odiarte, pero ojalá nunca hubieras ido a por él y hubieras esperado al menos dos semanas para dejarte llevar. Yo fui fiel", comienza esa canción.

"Él está esperando al momento idóneo para actuar, sabía que se había fijado en ti, no te conviene. No me odies porque escribo la verdad, nunca podría mentirte pero nunca quise perderte", continúa, como lanzando una indirecta a los mensajes de Cepeda, auténticas declaraciones a Aitana.

¿Era esta la intención de Vicente? No creemos que vaya a desvelarlo, pero da qué pensar...

Seguro que también te interesa...

Aitana explota y pide respeto para su novio

'OT 2017': el novio de Aitana pide respeto para Cepeda

La respuesta de Aitana a la declaración de amor de Cepeda

¿Sabías que Luis Cepeda es Virgo? Consulta su horóscopo?