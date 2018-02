Así es Daniela Vega, la primera transexual en presentar un Premio Oscar

26 feb 2018

La próxima madrugada del domingo al lunes, Hollywood volverá a vestirse de gala para la entrega de los Premios Oscar. Habrá rostros muy conocidos y, otros, que no lo son tanto para el gran público, pero que harán historia. Ese es el caso de Daniela Vega.

¿Por qué? Porque ha sido elegida como una de los 12 presentadores que darán paso a los encargados de entregar las estatuillas a los premiados. Con la particularidad de que, esa tarea, jamás le había sido encomendada a un transexual, que es la condición sexual de Daniela.

Actriz chilena de 28 años, el premio puede ser doble, ya que la cinta en la que ha participado, 'Una mujer fantástica', está en la lista de las nominadas. Una película en la que da vida a una transexual: Marina Vidal, que se enfrenta a la muerte de su marido.

Vega, que está considerada como una de las grandes revelaciones del cine chileno, habló con 'The Guardian' hace unos meses sobre si la industria y la sociedad estaban preparados para una historia como esta, con una trans al frente. "El mundo está listo, no solo la Academia", fue la respuesta tajante de alguien que ha vivido los prejuicios de su condición sexual.

Con 14 años, no había famosos trans que me sirvieran de referencia"

Eso sí, dejó más que claro que ella no quiere erigirse en ejemplo de nada: "No soy bandera de lucha del mundo trans, pero si a alguien le puede servir mi testimonio, bienvenido sea". Y cuenta cómo fue a los 14 años cuando descubrió qué etiqueta era la que podía asociarse de manera fidedigna a lo que ella sentía: "Sabía que no era gay porque no era lo que sentía propio. No había ni fundaciones, ni películas, ni gente famosa trans que me sirvieran de referencia. Era yo contra el mundo".

Daniela, que confesó en una ocasión que, si bien en Chile ya se ha hecho un nombre, en Estados Unidos no la conoce nadie, pisará el escenario de los Oscars con la misión de hacerse visible como actriz y no solo por su condición de transexual.

Seguro que también te interesa...

Premios Oscar 2018: fecha y horario de la ceremonia y la alfombra roja

Premios Oscar: Ganadores y nominados que siempre recordaremos

¿Reunión de las 'chicas de' Brad Pitt en los Oscars 2018? Angelina Jolie, Jennifer Aniston y Kate Hudson

Premios Oscar: Así será el escenario con oscars flotantes y cristales de Swarovski

Premios Oscar: así se preparan las famosas para brillar en la alfombra roja

¿Sabías que Daniela Vega es Géminis? Consulta su horóscopo?