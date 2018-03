Los duros comienzos en la mÃºsica de Ana Guerra

7 mar 2018

Corren buenos tiempos para Ana Guerra que, tras su paso por 'Operación Triunfo' y ese tema de 'Lo malo' que está grabando con Aitana -aquí puedes leer nuestra entrevista con la segunda clasificada del concurso-, comienza a ver cómo se hace realidad su sueño de hacerse un hueco en el mundo de la música.

Pero no siempre fue así. De hecho, sus primeros pasos fueron duros. Ha sido ella misma quien lo ha confesado en 'Atrévete', el programa de Manel Fuentes, donde ha relatado cómo fueron sus inicios.

Nadie me ha regalado nada"

"La primera persona en la que he pensado es en mí, porque nadie me ha regalado nada. Si he llegado a donde he llegado ha sido por picar piedra, por empezar tocando en la calle congelándome de frío y ganando por 3 horas 3 euros", contaba al presentador del espacio.

Ahora, nada más cantar ante casi 20.000 personas en el Palau Sant Jordi, dice con emoción: "Ojalá todo el mundo pudiera vivir esto una vez en la vida, no puedo explicarlo. 17.000 personas cantando 'La Bikina'".

Esta segura de que este es el comienzo de algo grande de verdad.

