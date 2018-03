29 mar 2018

La guerra entre Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz en las redes sociales con su hijo, Nyan, hospitalizado desde su nacimiento como arma arrojadiza, no cesa. Si hace unos días era ella la que le llamaba "perro sin corazón" de manera pública, ahora es él quien se ha pronunciado.

Pero las palabras del futbolistas del Stoke City, lejos de ser una respuestas a los insultos, son un mensaje de amor hacia ese bebé que tan mal lo está pasando y que no tiene la culpa de nada. Un mensaje que acompaña con una imagen suya con una mantita entre las manos que se lleva a la cara.

"Oliéndote, pensándote y esperándote en una de las operaciones que te has tenido que someter, mi bebé Nyan, no solté esa manta... La que te puse esa noche antes de dormir, y no la solté hasta que te vi después"; comienzas esas líneas.

Cuando esto acabe y crezcas, comprenderás muchas cosas"

Y expresa su deseo de poder pasar más tiempo al lado del pequeño: "Ojalá pudiera estar todo lo que me gustaría estar contigo, no hay ni un segundo, ni un minuto, ni horas ni días en que no te piense y te eche tanto de menos".

Jesé añade, en una clara indirecta a Aurah: "Todo va a salir bien, y cuando esto acabe y crezcas, comprenderás muchas cosas que ahora no comprendes y conocerás poco a poco quienes son tus padres cuando tengas uso de razón".

"La conexión que tenemos tú y yo jamas NADIE la romperá. TE AMO MUCHÍSIMO bebé NYAN", concluye.

