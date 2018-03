26 mar 2018

Parece que a la guerra entre Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz todavía le quedan muchos capítulos. La extronista comparte diariamente en su cuenta de Instagram acusaciones contra el padre de su hijo, que se encuentra hospitalizado debido a los problemas de salud que padece desde que nació.

Esta vez, Aurah ha ido más allá y ha compartido pantallazos de mensajes que supuestamente el futbolista había intercambiado con una chica. En ellos, Jesé le prometía pagarle el vuelo a Gran Canaria para encontrarse allí o verse directamente en una visita de él a Madrid.

"¿Pagas vuelos a tías para f*** pero no pagas vuelos para que vengan a cuidar a Nyan? ¿Pagas estancias a tías para f*** pero no me pagas hotel para descansar? NO MANTIENES A TU HIJO. Tienes tiempo para beber, fumar y f*** pero no para cuidar y hacer turnos en el hospital", le ha reprochado la extronista al futbolista.

Para Aura Ruiz no ha sido un fin de semana fácil. La extronista ha tenido que hacer frente a un duro momento al ver cómo la salud de su hijo empeoraba, algo que también ha reprochado al futbolista, al que llama 'perro sin corazón': "Tu bebé pasándolo mal en el hospital y tú en Canarias de fiesta una vez más. Mientras lo pasabas bien, tu hijo estaba en peligro", ha afirmado.

