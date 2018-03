13 mar 2018

Compartir en google plus

Y estalló. A Jesé Rodríguez se le ha acabado la paciencia en el cruce de declaraciones con Aurah Ruiz. La extronista publicaba recientemente en las redes sociales que necesitaba un tiempo de descanso, porque estaba agotada de cuidar sola a su hijo Nyan, y agradecía a su familia el apoyo.

Ni media palabra haciendo referencia al padre de la criatura... Este, harto de que se hable de él y de que, según él sostiene, se falte a la verdad, ha publicado una foto en Instagram acompañado de un texto que, claramente, tiene una destinataria: Aurah.

"Hablan de amistad y son hipócritas... Hablan de amor y son infieles... Hablan de Dios y no lo llevan en sus corazones... Hablan de mí y ni me conocen", se puede leer en el perfil oficial del delantero del Stoke City.

Mientras tanto, ella sigue a lo suyo y, este mediodía, mostraba una nueva imagen en la misma red social. "Que el cansancio jamás agote mi esperanza. Que el dolor no apague mi canción y que los golpes que la vida me propine no puedan con mis fuerzas terminar", parece ser la respuesta de la canaria.

Seguro que también te interesa...

A Aurah Ruiz le puede la presión y se toma un descanso

Guerra entre las exnovias de Jesé Rodríguez

Los mensajes de Whatsapp con los que Aurah Ruiz ataca a Jesé Rodríguez

¿Sabías que Jesé Rodríguez es Piscis? Consulta su horóscopo