3 abr 2018

Laura Escanes está a punto de publicar su primer libro, 'Piel de letra', que saldrá a la venta el próximo 23 de abril, y las críticas en redes no han tardado en aparecer. Ha sido uno de esos comentarios negativos el que ha llamado especialmente la atención de la influencer y del que ha decidido hablar en sus últimos 'stories'.

"A veces pasa. Es verdad, yo también me lo pregunto. El porqué te sigo. Quizá por morbo. Y porque a veces me apetece ver estupideces. Ques escribas tú un libro con el pavo que tienes encima. Sólo espero que tu marido al que la escritura no se le da nada mal haya sido tu negro", dice la crítica destacada por Escanes.

Un mensaje al que la mujer de Risto Mejide ha respondido con un contundente mensaje en contra de los términos racistas empleados por su seguidora: "Hola querida. Ojalá dejes los racismos de tu última frase atrás y dejes de tener prejuicios. Ánimo. Y sí, lo he escrito solita. Por lo menos no suelto las lindezas que escribes tú en un párrafo", concluye.

Laura Escanes contesta contundente al mensaje.

Pero la cosa no se ha quedado ahí, ya que Laura Escanes ha continuado explicado lo racista del comentario y lo poco normal que le parece el uso de este tipo de expresiones en pleno siglo XXI. Argumentando sus palabras con capturas de algunos mensajes de apoyo de sus seguidores.

Laura Escanes muestra algunos de los mensajes de apoyo recibidos a través de Instagram.

