4 abr 2018

Antonio Orozco (45) ha demostrado su faceta más sensible a lo largo de esta nueva edición de 'La Voz Kids'. Primero lo vimos no pudiendo evitar las lágrimas al oír cantar a una niña invidente en las audiciones y este lunes tampoco ha podido evitar emocionarse al hablar de la familia y al recordar a su madre.

Todo empezó cuando el cantante se sentó con los pequeños talentos de esta edición para hablarles de la importancia de tener a la familia cerca y para darles algunos consejos. Con fotografías enmarcadas de los familiares de todos los niños concursantes les explicó: "Vamos a intentar traspasar la fuerza que yo sé que vuestros padres o vuestros hermanos o abuelos os dan cada día".

Antonio Orozco muestra emocionado la fotografía de su madre. pinit

Fue al hablar de su experiencia personal cuando no pudo evitar emocionarse: "A través de las fotos vamos a tener a nuestra familia para siempre con nosotros. Así siempre que nos subamos al escenario y sintamos que vamos a tener nervios, es entonces cuando hay que concentrarse y pensar en los nuestros; hasta Lady Gaga lo hace", y añadió: "Yo tengo una foto también, de una de las personas más importantes de vida, que es mi madre". Orozco tuvo que obligarse a hacer una pequeña pausa para poder continuar: "Mirad que mofletes", decía bromeando.

"Mi madre todavía es una mujer trabajadora, es un espejo donde mirarse, es muy importante siempre que sepamos que los tenemos ahí para, de alguna forma, ceder incluso a veces parecernos a ellos", continuaba explicando a los pequeños para mostrarles la importancia de los orígenes de cada uno.

Ya completamente emocionado e intentando frenar el llanto concluyó confesando: "Mi madre se queja de que no la llamo, pero no hay ni un solo minuto que no me acuerde de ella, esto suena raro pero es así".

Unos sabios consejos que los pequeños talentos de 'La Voz Kids' seguro, no olvidarán.

