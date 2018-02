Cómo ser supersexy en San Valentín (y siempre)

7 feb 2018

Por mucho que la RAE diga que ser sexy es algo físico, nosotras estamos convencidas de que es una actitud: las mujeres valientes, inteligentes, seguras de sí mismas... Eso sí, no podemos quitarle la razón del todo a la Real Academia de la Lengua Española porque la forma de vestir, maquillarte y peinarte realzan el atractivo. Y si hay un día en el año en el que todas queremos estar más sexys, ese es San Valentín.

Con pareja o sin ella, a nadie le amarga un piropo por San Valentín (y siempre, claro). Y qué bien sienta eso de que te diga: "qué guapa estás" cuando te vistes con una blusa con estampado de lunares, un 'wrap dress'...

Looks para enamorar (más)

Hay looks infalibles. Las combinaciones de trench + botas 'over the knee' a lo Elsa Hosk, abrigo de pelo + minivestido + botas pantalón, minifalda + camiseta + cardigan siempre funcionan y, lo mejor, no tienes por qué morirte de frío. ¡Lo que queremos ser ser sexys y no acabar con fiebre y en la cama!

¿Y si renuevas tu corte de pelo?

Bobs, long bobs, melenas capeados, flequillos, pixies... Cambiar de look por San Valentín es una buena idea para sorprender a tu cita. ¿Que no sabes por qué peinado decantarte? Los cortes de pelo de las famosas que nos parecen más inspiradores están en esta galería.

Si no te atreves con un cambio radical, siempre puedes aclarar el pelo un par de tonos como lo ha hecho recientemente Pilar Rubio o usar un flequillo postizo en una 'ponytail' al estilo de Bella Hadid.

Labios rojos para no fallar

Nuestra experta en belleza dice que el pintalabios rojo es un tono sexy, alegre, pasional y perfecto para cualquier ocasión, ¿cómo no lo va a ser también para San Valentín? ¡Imposible! Rihanna también lo tiene claro (quién es ella para contradecir a Araceli Nicolás) y, para ella, sí existe un rojo universal, ese que nos sienta bien a todas, el suyo. Stunna Lip Paint pertenece a su línea de maquillaje, Fenty Beauty, un labial líquido de larga duración y muy pigmentado.

Pero hay vida más allá del maravilloso pintalabios de Rihanna. De los anaranjados a los marrones pasando por los rosados, así se maquillan las famosas los labios rojos , que seguro que te sirven como referencia en tu look beauty de San Valentín.

Y recuerda que la belleza está en el interior

Lo decía la señora Potts en 'La bella y la bestia': "Cierto como el sol que nos da calor, no hay mayor verdad: la belleza está en el interior". A lo que nosotras añadimos: ¡en la ropa interior!

Corsés, braguitas, sujetadores, tangas, bodys… A todas nos gusta sentirnos sexys por fuera, pero también por dentro. Con transparencias, encajes, satén... las posibilidades son infinitas para lucir espectacular por dentro y por fuera. Y si no echa un vistazo a esta galería.

Kendall Jenner para La Perla pinit

