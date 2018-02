7 feb 2018

¿Cuál es la historia San Valentín y por qué lo celebramos? En un afán por legitimar la fecha del 14 de febrero como fecha especial para los amantes se han hecho populares (con variaciones) algunas leyendas en torno a su origen, si bien la más popular es la historia del sacerdote cristiano Valentín, que en la época romana casaba en secreto a los jóvenes enamorados (haciendo caso omiso de la prohibición expresa del Emperador Claudio II, quien pensaba que los casamientos entre jóvenes hacía que fueran peores soldados). Según esta historia, dicho sacerdote fue ejecutado y después santificado al obrar un milagro, pues según se explica en "la leyenda dorada" (s. XIII) antes de morir devolvió la vista a la hija ciega de uno de sus carceleros.

Como ésta hay otras versiones en torno a la historia de San Valentín, que en la actualidad se celebra con fines comerciales. Bombones, corazones, joyas, flores y tarjetas con mensajes románticos o de "te quiero" son algunos de los regalos más populares en esta "festividad en homenaje a los enamorados". Sin embargo, no a todo el mundo convencen estas opciones. De hecho, no son pocos los que apuestan por no celebrar esa fecha. Por eso, hemos recopilado algunos regalos originales que, celebres o no celebres San Valentín te ayuden a sorprender a tu enamorada o a tu enamorado.

Para los que odian los regalos cursis

Si tu enamorado o tu enamorada se asquea con los tópicos, tenemos la selección perfecta de regalos originales de San Valentín anti-princesitas:

Para las que prefieren vivir experiencias

- ¿Tu chica o tu chico son viajeros empedernidos? Ni se te ocurra regalarles algo que no sea una escapada. Y si es romántica, por aquello de que es San Valentín, mejor que mejor. Algunas ciudades, pueblos, paisajes o incluso hoteles tienen un encanto especial si lo que deseas es dar a tu viaje un aire romántico. Seguro que aciertas con estas 25 ideas de escapadas románticas.

Para las cinéfilas

Nada como una tarde de película, mantita y sofá para sentirte cerca de alguien. Algo tan sencillo como una tarde de cine, viendo una de tus películas románticas favoritas, resulta más bonito y reconfortante de lo que crees.

Y si la tarde en casa se alarga...

Pues lo mejor es que os deis un homenaje culinario, con una cena especial. No olvides incluir en tu menú de San Valentín algunos de los alimentos afrodisiacos que te proponemos (hay vida gastronómica afrodisiaca más allá del chocolate y las ostras y algunos te van a sorprender) y, como banda sonora para tu especial puesta en escena, ficha esta lista de canciones para enamorar que hemos elaborado. ¿La guinda del pastel? Un postre... en la cama. Si tu pareja es atrevida, no dudes en incluir entre sus regalos de San Valentín, algunos de estos juguetes sexuales, tan elegantes que parecen otra cosa.

Para las que adoran cuidarse

Tampoco hay que descartar aquellos regalos que suelen hacer especial ilusión a las más coquetas. Tú sabes mejor que nadie si tu chica o tu chico disfrutan con los rituales de belleza y las últimas novedades en cosméticos. Esta selección de productos de belleza de San Valentín con un aire romántico hará las delicias de las 'beauty adictas'.

Para los que tienen estilazo

Si en la cita de San Valentín se viste más sexy que nunca, es que disfruta cuidando su look y su imagen. Sin duda habrá fichado algunos de los inspiradores y sexys looks que proponemos para enamorar en San Valentín. Y es posible que se haya animado con el siempre seductor labial rojo, tomando como referencia estas 20 famosas a las que los labios rojos les sientan de maravilla. Y tampoco descartamos que haya ido a la peluquería para la ocasión se haya atrevido con algunos de los cortes de pelo que son tendencia en 2018. Para ellas te proponemos que les regales el complemento perfecto. No, no estamos hablando de un bolso, ni de un cinturón, ni siquiera de joyas o accesorios. Hablamos de los perfumes que mejor encajan según su personalidad.

¿Y si a quien quieres hacer un regalo es a tu mejor amiga?

Porque la adoras, porque está en tus mejores y en tus peores momentos, porque sabe escuchar, porque siempre puedes contar con ella, porque sabe entender el amor tan bien como tú y porque, en ocasiones, se merece más un regalo que tu pareja. Esta es nuestra selección de regalos originales de San Valentín para tu mejor amiga.

