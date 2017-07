Gloria Camila a Rocío Carrasco: "Me siento abandonada"

3 jul 2017

La tensión traspasaba el aparato de televisión. No solo por la cara de circunstancias de Gloria Camila, obligada a encajar las preguntas en un trámite obligado para todos los ex concursantes de 'Supervivientes', sino también por la misma Sandra Barneda, consciente de lo delicado del tema que estaba poniendo sobre la mesa. La separación total de Rocío Carrasco de la familia Ortega Cano tras la muerte de Rocío Jurado es un tema candente aún hoy, 11 años después del fallecimiento de la folclórica. El motivo por el cual la hija mayor de la Jurado no quiere ver a sus hermanos es un misterio para el común de los mortales. Que su propia hija tampoco quiera verla y tenga una relación de hermana con Gloria Camila no hace más que echarle más leña a este intrigante fuego.

La tercera en discordia en este cara a cara con tema candente de por medio fue Carmen Borrego, quien tuvo que dar explicaciones a Gloria Camila sobre un viejo vídeo de su madre en el que parece que le hace un corte de mangas al torero. Fue ese vídeo el que desató unos comentarios de "Glo" en la isla al respecto de la antipatía que su familia suscitaba en María Teresa e hijas, íntimas de Rocío Carrasco. Borrego no dejó de asegurar que ni la odiaban ni la tenían por tema de conversación. Sin embargo, Gloria Camila no se dejo arredrar por la contundencia de la Campos:

"No me creo que siendo tan amigas y tan confidentes, no hayáis hablado nunca del tema", concluyó la hija de Ortega Cano. Sin embargo, Carmen Borrego siguió insistiendo en que, como amigas de Rocío Carrasco, procuraban no sacar temas que sabían que le hacían daño a su amiga. Extrañamente, Borrego abandonó el plató antes de terminar el programa y sin mayor explicación por parte de Sandra Barneda. ¿Sería para atender a alguna llamada relativa a este asunto que se complicó hasta el punto de no dejarla volver al sillón?

La versión de Gloria Camila sobre la ausencia de relaciones con su hermana no abrió, sin embargo, ningún claro en el misterio. "Me siento abandonada y no entiendo el motivo", reconoció. "Al cabo de un par de años de morir mi madre, mi hermana deja de preocuparse por nosotros. Es que no me lo explico. Si estás bien con mi padre y con nosotros, no entiendo el porqué del distanciamiento. Intentaba hablar con mis sobrinos y me decía que a las ocho de la tarde ya estaban durmiendo".

Ante la insistencia de Sandra Barneda en el tema, llegó un momento en que Gloria Camila tuvo que pararle los pies. "No me voy a centrar en el tema de mi hermana", la advirtió. Sin embargo, cedió a la tentación de hablar del tema de la herencia: "¿Acaso se habían enfadado por el dinero recibido tras la muerte de Rocío Jurado? ¿Se sentía menos hija por haber recibido menos?", tuvo el valor de preguntarle Barneda. "No tengo ninguna queja con lo que heredé. Y no me sentí menos hija en ningún momento. Me siento igual que se puede sentir mi hermana, porque así me trataron desde el minuto uno. Estoy muy orgullosa de la madre que tengo y que he tenido".

Al final, la estupefacción de Nagore Robles ante la perspectiva de que su hermana la dejara de hablar y ella no hiciera nada le arrancó una revelación a Gloria Camila, quien admitió que en al menos una ocasión le preguntó directamente a Rociíto qué era lo que pasaba: "Le hablé una vez que fue el cumpleaños de mi sobrino y lo que hizo fue bloquearme, por eso dejé de intentarlo", explicó. Ante la insistencia de Nagore en que o se creía que nadie en la familia supiera el motivo del distanciamiento, Gloria Camila terminó admitiendo lo obvio: "Sí que sé historias, pero no soy quién para contarlas". ¿Las terminaremos conociendo en algún momento?

