11 jun 2018

No comienza con buen pie la selección mexicana su andadura hacia el Mundial de Rusia 2018. Al menos, fuera del terreno de juego. Nueve de sus integrantes se fueron de fiesta hace unos días y, parece, el tema va a traer cola. No solo en su país, donde fue la revista 'TV Notas' la que sacó a la palestra el tema, sino a nivel internacional, donde ya se habla de la polémica.

Guillermo Ochoa, Carlos Salcedo, Marco Fabián, Jesús Gallardo, Raúl Jiménez, Jesús Manuel Corona, Héctor Herrera y Giovani y Jonathan Dos Santos decidieron pasar su día libre tras el amistoso contra Escocia en una casa a las afueras de México DF rodeados de varias mujeres a las que pagaron.

Su seleccionador nacional, Juan Carlos Osorio, les defendió el pasado viernes asegurando: "Siempre fui. consciente de la reunión, del momento que iban a tener los jugadores de compartir entre ellos". Añadía que valoraba la honestidad que habían tenido al mantenerle al corriente de lo que iba a pasar.

Al no tener información inventan tonterías" andrés guardado

También dio la cara por ellos uno de los capitanes de la tricolor, Andrés Guardado. Si en un principio aseguró que antes que deportistas eran humanos y que estaban disfrutando de su tiempo de ocio y que no era "un acto de indisciplina", posteriormente declaró: "Entendemos que hay ciertas noticias que llaman la atención y al no tener información inventan tonterías, dentro del grupo estamos tranquilos, no se puede salir a desmentir todo lo que se dice".

Lo cierto es que en su país no han visto con buenos ojos la manera en que pasaron esa noche 'loca' en la que, algunas informaciones, apuntan a que esos servicios de pago a esas 30 mujeres incluían sexo.

