Miley Cyrus dice (otra vez) lo que nadie quiere oír

Es una suerte haber pasado por el mundo de las actrices Disney y mantener la suficiente cordura para contarlo y, lo que es más importante, analizarlo. Miley Cyrus ha vivido rápido como pocas, y se ha convertido en uno de los escasos ejemplos de niña-estrella que logra ir haciendo su transición hacia la edad adulta sin demasiados duelos. Puede que sus locos años del twerking cayeran bajo la incomprensión de muchos, pero su función resulta hoy vital: sin ese borrón y cuenta nueva por la vía del shock erótico-festivo, ¿cómo librarse de la alargada sombra de Hannah Montana?

Sin embargo, no son explicaciones sobre sí misma las que Cyrus quiere dar a sus fans, sino que nos dirige una inquietante pregunta a nosotros, a su público. En una entrevista publicada este mes en 'Harper's Baazar' en la que presume de serenidad (en todos los sentidos), devuelve la pelota de la culpabilidad a nuestro tejado de una forma inteligentísima. Hablando sobre su anterior etapa en la cresta de la ola, en la que mostró al mundo cómo volvía a ser la dueña de su cuerpo de la manera más ostensible posible, Miley se preguntaba lo siguiente:

"No quería enseñar las tetas y la lengua en todas las sesiones de fotos, pero en algún momento se convirtió en algo que se esperaba de mí. Al principio era solo una manera de decir: "Que os den. Las chicas tiene derecho a ejercer su propia libertad". Pero hubo un momento en que me sentí sexualizada. La gente se escandalizaba por las cosas que hacía y, sin embargo, a nadie le escandalizó que un grupo de hombres adultos le dijeran a una niña de 11 o 12 años a tope de maquillaje y extensiones lo que se tenía que poner. Menos mal que nunca quise odiar a los hombres, menos mal que amo al ser humano. Beyoncé dijo: "Las chicas dominan el mundo", y creo que es un mensaje importante, porque subconscientemente nos hacen creer lo contrario a lo largo de toda la vida. No digo nada del otro mundo si afirmo que muchas personas se pierden a sí mismas porque constantemente les dicen cómo han de ser". Bra-vo.

