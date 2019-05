8 may 2019

Cuando las ojeras, las bolsas y las arrugas se apoderan de tu rostro sin avisar porque has dormido menos de ocho horas, a veces no basta ni con las mejores cremas nutritivas de noche que prometen maravillas. Hay que recurrir al maquillaje una vez más para disimular todas esas imperfecciones que han aparecido en tu rostro cansado y apagado para darle el extra de energía que necesita y que no ha conseguido regenerar por la noche. Pero si eres de las que se niega a cargarlo con producto desde las siete de la mañana, Rocío Osorno tiene la solución.

La influencer ha compartido en Instagram Stories dos pasos muy sencillos con los que consigue efecto buena cara al instante. "Esta es la rutina que sigo a diario solamente cuando quiero tener mejor cara y no me apetece llevar un maquillaje muy recargado", explica Rocío.

Una rutina muy sencilla que se basa utilizar tan solo base de maquillaje e iluminador. Con el rostro hidratrado y limpio, aplica la base líquida Natural Glow Fluid Foundation de Identy Beauty, un producto que según la diseñadora se trata de "una base super ligera, suave y luminosa que deja un acabado muy bonito en la piel". Está disponible en seis tonos diferentes y actualmente está rebajado a 16,50 euros.

Rocío Osorno utiliza esta base de maquillaje iluminadora para el día a día. pinit instagram stories/identy beauty

Para terminar, no podía faltar un toque de luz y juventud con el iluminador. Este paso es uno de los imprescindibles de belleza para cualquier beauty junkie porque sabe muy bien que el resultado es rejuvenecedor. Rocío Osorno se ha decantado por favorito de otras influencers como Mery Turiel, el Nebula Stick también de Identy Beauty. Su textura ligera aporta pequeños destellos suaves para un maquillaje glow y natural perfecto. Hay tres tonos disponibles y cuesta 11,25 euros.

El iluminador que utiliza Roció Osorno para un maquillaje natural. pinit instagram Stories/identy beauty

